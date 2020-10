Országos főállatorvos: Az élelmiszerek és a csomagolásuk nem terjesztik a vírust

Nemzetközi szervezetek tanulmányai alapján a vírus elsődlegesen cseppfertőzéssel, közvetlenül emberről emberre terjed – mondta Bognár Lajos.

Az eddigi tudományos ismeretek alapján az élelmiszerek és azok csomagolóanyagai nem játszanak szerepet a koronavírus terjedésében – közölte az országos főállatorvos pénteken, a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján. Bognár Lajos kifejtette, hogy nemzetközi szervezetek tanulmányai alapján a vírus elsődlegesen cseppfertőzéssel, közvetlenül emberről emberre terjed; élelmiszer közvetítette fertőzés nem fordult elő. Kiemelte, hogy az otthoni ételkészítés során



fontos betartani az általános higiéniai szabályokat, az élelmiszerek hőkezelése ugyanis megöli a vírust, amely 60 Celsius fok felett elpusztul, így már pár perces forralás, illetve sütés is fertőzőképtelenné teszi.

Bognár Lajos arra kérte az élelmiszerrel foglalkozó vállalkozásokat, hogy nézzék át és tartsák be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján található vírusbiztonsági szabályokat a fertőzési források kialakulásának megelőzése érdekében. A magyarországi élelmiszerelőállító üzemekre általában is különösen szigorú biztonsági szabályok vonatkoznak, a járvány alatt azonban különösen fontos ezek betartása, illetve betartatása - tette hozzá. A főállatorvos a vállalkozások mellett a fogyasztóknak is azt ajánlotta, hogy keressék fel a Nébih honlapját, ahol hiteles tájékoztatást kaphatnak az élelmiszerekkel kapcsolatos vírusbiztonsági kérdésekről.



December 15-ig érvényesek a veszélyhelyzet idején lejárt okmányok

Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a sajtótájékoztatón elmondta,



a március 11., a veszélyhelyzet kihirdetésének napja és július 3. között lejárt, személyazonosításra alkalmas okmányok, illetve gépjármű forgalmiengedélyek december 15-ig érvényesek maradnak Magyarország területén.

Az ilyen okmányok érvényességi idejének meghosszabbítására előzetes időpontfoglalást ajánl a rendőrség a www.magyarorszag.hu oldalon, vagy a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon – tette hozzá.

Egy nap alatt 32 rendőri intézkedés

Ismertetése szerint az elmúlt napon a járványügyi készültség védelmi intézkedéseinek megszegése miatt 32 rendőri intézkedést kezdeményeztek.



A jogszabály hatályba lépése óta a rendőrök 480 emberrel szemben léptek fel, akik nem megfelelően viselték a maszkjukat a tömegközlekedési eszközökön, ennek elmulasztása miatt az elmúlt 24 órában nyolc emberrel szemben alkalmaztak figyelmeztetést.

A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb helyeken kötelező maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt a jogszabály hatályba lépése óta 868 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, ebből 24 eset az elmúlt napon történt – sorolta Kiss Róbert. Az alezredes elmondta, hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta védelmi intézkedések megszegése ügyében 1348 emberrel szemben intézkedett a rendőrség, jelentős részüket, 1154 embert figyelmeztetésben részesítettek. Az elmúlt 24 órában tranzitálási szabályok megsértése miatt 62-szer intézkedtek, 61 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben pedig feljelentést tettek szabálysértés miatt. Ebben az időszakban a házi karanténra vonatkozó szabályok betartását 12 226 alkalommal ellenőrizte a rendőrség, az elrendelt házi karanténok száma 3650 volt, amelyből 629-et az államhatárokon, a személyforgalomban történő beléptetés alkalmával rendeltek el. Ennek alapján a pénteken az érvényben lévő és elrendelt házi karanténok száma 22 656 volt, az ellenőrzést segítő mobil applikációra 961 felhasználó regisztrált – mondta az alezredes. A határforgalomról szólva elmondta, három óra várakozásra kell számítani belépő oldalon a teherforgalomban a röszkei autópálya-határátkelőhelynél és a tompai közúti határátkelőnél, kilépő oldalon pedig két órát kell állniuk a járműveknek a csanádpalotai határállomásnál, illetve a Magyarországra személyforgalomban belépőknek Beregsuránynál.