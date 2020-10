Bocuse d'Or: a magyar csapat ismét a világ legjobbjai között

Ezt 3100 amerikai megye adatai alapján igazolta egy tanulmány.

Nagyobb eséllyel válik súlyos lefolyásúvá, illetve okozhat halált a Covid-19 betegség, ha a fertőzött környezetének levegőjében veszélyes anyagok fordulnak elő – derült ki a ProPublica és a State University of New York College of Environmental Science and Forestra által végzett kutatásból. A Journal of Environmental Research Letters-ben megjelent tanulmány 3100 amerikai megye adatai alapján azt igazolta, hogy a légszennyezettség mértéke szoros összefüggést mutatott a koronavírus miatti halálozással – írta az Orvostovábbképző Szemle Online

Már korábban is igazolták, hogy az asztma, de a légzőszerveket megtámadó vírusok okozta halálozás és a légszennyezés között van összefüggés. A feltételezések szerint a levegőbe került szennyezőanyagok megakadályozzák a szervezet immunrendszerét abban, hogy meg tudja különböztetni a veszélytelen allergéneket a veszélyes részecskéktől, például a vírusoktól. Az amerikai Centers for Disease Control and Prevention szerint Covid-19 fertőzés súlyos következményeinek kockázata jóval nagyobb az asztmás betegek esetén.

„A légszennyezés növeli a vírusos, vagy bakteriális megfertőződés valószínűségét, és a fertőzés súlyosságát” – mondta Michael Brauer, az University of British Columbia kutatója.

A tanulmány azt is megállapította, a légszennyezés maradandó egészségkárosodást képes okozni, akkor is, ha a belélegzett levegő a megfertőződéskor tisztább, mert a tartós légszennyezettség hatása maradandó. „Egyes esetekben a tüdő, az agy, a szív légszennyezés miatti károsodása visszafordíthatatlan. A hosszas szennyezés által okozott károsodásokat még a hónapokig, vagy évekig tartó tiszta levegő belégzése sem csökkenti” – mondta Vijay Limaye, a Natural Resources Defense Council’s Science Center tudósa.