Pár órán belül kapott ki a Barca és a Real Madrid is

Az Újpest FC házigazdaként 1-0-ra legyőzte a Mezőkövesd csapatát, a Diósgyőr Budafokon kapott ki újra, az MTK pedig a Puskás otthonában nyert.

Az Újpest és a Mezőkövesd 15. élvonalbeli találkozóján a fővárosiak – két vereség és öt döntetlen mellett – nyolcadik alkalommal nyertek. A Mezőkövesd sorozatban harmadszor kapott ki, legutóbbi kilenc NB I-es meccséből pedig már a hatodikat veszítette el. A csapatkapitány Simon Krisztiánt, valamint Stieber Andrást sérülés miatt nélkülöző fővárosiak az első negyedórát követően egyre bátrabban és pontosabban vették célba a vendégek kapuját, gólt azonban nem szereztek, mert Szappanos Péter magabiztosan védett. A Mezőkövesd csupán egy alkalommal találta el az Újpest kapuját az első félidőben, amelyben a technikai hibák miatt ritkán alakult ki folytonos játék. A második felvonás elején Vincent Onovo gólját les miatt nem adták meg, ám az újpestieknek ez sem szegte kedvét, további ígéretes akciókat vezettek, és amikor Junior Tallo egy szöglet után a hatvanadik percben a hálóba fejelt, megszerezték a vezetést. A házigazdák ezt követően is lendületben maradtak, egy újabb góllal többször is eldönthették volna a találkozót, és bár a legnagyobb ziccereiket is kihagyták, ezt a Mezőkövesd nem tudta kihasználni, mert a második félidőben egyszer sem találta el ellenfele kapuját. OTP Bank Liga, 7. forduló: Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (0-0) Szusza Ferenc Stadion, v.: Erdős gólszerző: Junior Tallo (60.) sárga lap: Mitrovic (80.), Junior Tallo (81.), illetve Karnyicki (28.), Cseri (43.), Jagodics (82.) Budafok–Diósgyőr Jó iramot és mindkét oldalon két ígéretes helyzetet hozott a találkozó első negyedórája, majd egy szöglet után a hazaiak jutottak vezetéshez. Góljukat a volt diósgyőri Oláh Bálint szerezte fejjel. A folytatásban esett az iram, és sok volt a taktikai szabálytalanság, valamint a technikai hiba is. A szünet után bátrabb támadó játékot vállalt fel a Diósgyőr, lehetőségei is adódtak, de gólt ismét a hazaiak szereztek: formás kontra lezárásaként Ihrig-Farkas talált be. Percek teltek el, amíg a vendégek magukhoz tértek, de Drazic fejesével sikerült szépíteni, amely további nagy rohamokra sarkallta őket. A hajrára viszont elfogyott a lendület, a budafoki gárda pedig hiba nélkül védekezett, és a lefújásig megőrizte egygólos előnyét. Az újonc Budafok hatodik találkozójából a harmadikat nyerte meg a bajnoki idényben. A sereghajtó DVTK sorozatban az ötödik bajnoki fordulóban maradt nyeretlen, és egymást követő negyedik vereségét szenvedte el. OTP Bank Liga, 7. forduló: Budafoki MTE-Diósgyőri VTK 2-1 (1-0) Budafok, v.: Iványi gólszerzők: Oláh (17.), Ihrig-Farkas (63.), illetve Drazic (71.) sárga lap: Vaszicsku (36.), illetve Iszlai (22.), Hasani (40.) Puskás Akadémia–MTK Villámrajtot vett az MTK, amely már a negyedik percben megszerezte a vezetést. A folytatásban is a fővárosiak akarata érvényesült, ennek köszönhetően a félidő közepén megduplázták előnyüket. A Puskás Akadémia a szünetig kialakított ugyan néhány gólt ígérő helyzetet, ám egyikből sem tudott szépíteni. Fordulást követően a hazaiak cserékkel próbálták felpörgetni a játékukat, eljutottak felső lécig is, ennek ellenére az MTK magabiztosan őrizte az előnyét. A Puskás Akadémia az utolsó negyedórára fordulva tovább fokozta a nyomást, miközben a vendégek újabb gólt szereztek és ezzel eldöntötték a három pont sorsát. OTP Bank Liga, 7. forduló: Puskás Akadémia FC - MTK Budapest 0-3 (0-2) Pancho Aréna, 957 néző v.: Pintér Cs. gólszerzők: Miovski (4.), Gera (26.), Prosser (80.) sárga lap: Szolnoki (15.), Vanecek (86.), illetve Dimitrov (28.), Gera (33.), Nagy Zsombor (69.)