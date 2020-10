Több mint 20 katona tűnt el a vietnami földcsuszamlásban

Az október óta tartó árvizek és sárlavinák nyomán eddig legkevesebb 64 ember halt meg.

Legalább 22 katona tűnt el egy vasárnap hajnalban bekövetkezett földcsuszamlásban a közép-vietnami Quang Tri tartomány egyik laktanyájában – közölte kormány. Az indokínai ország az elmúlt évek legsúlyosabb áradásaival küzd. Az október eleje óta tartó heves esőzések okozta árvizek és sárlavinák legkevesebb 64 ember halálát okozták eddig Vietnam középső részében, ahol a következő napokban is még nagy mennyiségű csapadékra kell számítani. A földcsuszamlás a 4. katonai körzet egyik egységének épületeire zúdult – közölte a kormány a weboldalára feltett hivatalos közleményben, alig néhány nappal azután, hogy egy másik földcsuszamlás 13 embert sodort el, többségükben katonákat a szomszédos Thua Thien Hue tartományban. „Újabb álmatlan éjszakánk volt” – mondta újságíróknak, láthatóan megrendülve Phan Van Giang, a védelmi miniszter helyettese. Az állami média beszámolói szerint Quang Tri tartomány folyóinak a vízállása több mint húsz éve nem volt olyan magas, mint most. Thua Thien Hue tartományban a mentők továbbra is kutatnak 17 eltűnt építőmunkás után, akik vélhetően szörnyethaltak a hegyvidéki térségben hét elején bekövetkezett földcsuszamlásban. Az áldozatok után kutató mentőmunkások közül 13 szintén egy sárfolyam áldozatául esett. Holttestüket csütörtökön találták meg. Vietnam középső részén jövő szerdáig további 600 milliméternyi csapadékra kell még számítani – jelentette vasárnap a helyi meteorológiai intézet.