Tényleg Banksy műve a bicikligumival hullahoppozó kislány

A rendező közölte, hogy Novák Emillel mindössze három napot forgattak, a film fő és meghatározó operatőre pedig Medvigy Gábor volt.

Tarr Béla filmrendező közleményben reagált az Origo egy cikkére, amely Novák Emilt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem új, általános rektorhelyettesét a baloldal új célpontjaként tünteti fel. Írása a Színház online -on jelent meg. A kormányközeli Origo arról írt, hogy Vidnyánszky Attila után a színművészetis régi hierarchia megtartásáért küzdők újabb célpontot találtak maguknak, és bemutatták az operatőr-filmrendező nemzetközi elismertségét mutató főbb munkáit.

Ez az állítás háborította fel Tarr Bélát, kifogásolta, hogy Novák Emil a film operatőreként tünteti fel magát. Közölte, hogy Novák Emillel csak 3 napot forgattak, és csak egy jelenetet tudtak felhasználni az elkészült filmben.

Kijelentette azt is, hogy tiltakozik az ellen, hogy a filmet „bármilyen vonatkozásban is felhasználják az SZFE megszállására”. Az egyetemfoglalást egyébként Szarka Gábor kancellár utasítása ellenére sem sikerült felszámolni . Pénteken ugyanis Szarka Gábor kancellár és Novák Emil rektorhelyettes közös levélben közölte az egyetemi polgárokkal, hogy karbantartási és fertőtlenítési munkákra hivatkozva előrébb hozzák az őszi szünetet , ezért mindenkinek el kell hagynia az épületeket, így a kollégiumot is. A felszólításnak a hallgatók nem tettek eleget, a kancellár szerintük „a véleménynyilvánítás elhallgattatására” törekszik, a rendelkezésnek ezért ellenszegülnek, az őszi szünetet a hivatalos tanrend szerint tartják majd, bár az épületet nem hagyják el. A kollégisták – mivel a lakhatásukat veszítették volna – birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek a józsefvárosi jegyzőnél.