Ismét ezrek vonultak utcára Thaiföldön

Nagy Boldizsár a Le Monde-nak beszélt a történtekről.

Le Monde Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy „befogadó” mesekönyv, amely felhúzta a magyar szélsőjobbot. A „Meseország mindenkinek” a maga meleg, transznemű vagy éppen roma hőseivel erőszakos reakciókat váltott ki és jól mutatja, hogy fokozódik a türelmetlenség a társadalmon belül. De hát ebben a kötetben Hamupipőke meleg, roma fiú, Hófehérke pedig fiús lány. Nagyot szólt, amikor megjelent. A szerkesztő, Nagy Boldizsár azt mesélte, hogy készültek a támadásokra. Ám azt mégsem várták volna, hogy a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, Duró Dóra ilyen rettenetesen reagál és sajtótájékoztatón, kamerák előtt ledarálja a könyvet. Mondván: pártja nem tűri el, hogy a gyerekeket homoszexuális propagandának tegyék ki. A szervezet korábban már kitűnt azzal, hogy elégette a szivárványszínű zászlót. Pár nappal ezelőtt az ultrakonzervatív páneurópai katolikus CitizenGO honlapja akciót indított, arra kérve minden szülőt, hogy bojkottálják a könyvesboltokat, ha azok a gyerekek ártatlanságát veszélyeztető műveket árulnak. Ugyanakkor az átírt magyar mesék a kiadó melegszervezet sokéves iskolai tapasztalataira támaszkodnak, és olyan életurakra kívántak rávilágítani, amelyek tabunak számítanak. Célja az volt, hogy megbecsülést szerezzen az LMBT-közösségnek, valamint olyan kisebbségeknek, amelyek megbélyegzettek Magyarországon. Ha egy könyvben romák, fogyatékkal élők vagy feminista hercegnők szerepelnek, akkor főleg a meleg és transznemű hősök váltanak ki közfelháborodást egy olyan országban, amely egyre intoleránsabb az utóbbi években a szélsőjobb, illetve a nacionalista Orbán Viktor hatására. Amikor a miniszterelnök a minap a Kossuth Rádióban arra szólított fel, hogy a melegek hagyják békén a gyerekeket, szó szerint ugyanazt mondta, mint Putyin 6 éve, a „homoszexuális propagandát” bírálva. A migránsok, a Soros vagy éppen a melegek elleni visszatérő kirohanásokkal, az orosz propaganda régóta modellül szolgál Budapest számára. Nagy Boldizsár dermesztőnek tartja, hogy összemossák a pedofíliát és a homoszexualitást. A jelek szerint azonban ez a hivatalos hozzáállás csak felbátorítja a legradikálisabb köröket. Míg a magyar társadalom a nemiség kérdésében hagyományosan nyitottabb, mint az igen katolikus lengyelek, ám úgy tűnik, hogy az utóbbi időben szorul vissza a melegek elfogadottsága. Köszönhetően a kormánynak és a súlyos demográfiai válságnak. De Duró Dóra akciója visszafelé sült el, mert a Meseország mindenkinek eredetileg 1500 példányban jött ki, de elkapkodták. A szerkesztő szerint sokan több példányt is vettek, hogy támogassák a kiadót. A kötetből most már 15 ezer darabot nyomtatnak 2. menetben.

Orbán Viktor és a Mazsihisz összecsapása azt jelzi, hogy az ellenzéki összefogás már veszélyes a kormánypártra nézve, ezért a miniszterelnök megpróbálja mind inkább pártpolitikai célokra használni a magyarországi zsidóságot. A politikus, aki ellen sűrűn hangzik el a vád, hogy erélytelenül viszonyul az antiszemitizmushoz, ezúttal fordított egyet a dolgon és azt állította, hogy a legnagyobb magyar zsidó vallási szervezet az amely nem áll ki elég határozottan a zsidóellenességgel szemben. Az előzmény azt volt, hogy a baloldal és a Jobbik közös jelöltje, aki csak szoros versenyben lett 2. a borsodi időközi választásokon, korábban több ízben is antiszemita kijelentéseket hallatott. A New Yorkban működő Zsidó Hírügynökség érdeklődésére a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége azt válaszolta, hogy már több hónappal korábban egyértelműen visszautasította Bíró László megnyilvánulásait és azóta is fenntartja álláspontját. Azt azonban nem szeretné a szervezet, ha pártpolitikai csatározásokban akarnák bevonni. Egyben köszönetét fejezte ki az állami támogatásért, illetve azért, hogy a hatalom viszonylagos anyagi és vallási biztonságot szavatol a zsidóságnak. A múlt héten, a Borsod 6-os körzetben ugyan az ellenzék kikapott, de azért bizonyította az erejét, vagyis hogy oda kell rá figyelni, miután tavaly már elhódította a polgármesteri széket Budapesten és 10 másik nagy településen is. Orbán az elmúlt évtizedben gyakran volt kénytelen szembesülni a váddal, hogy politikája egyre inkább autoriter, idegenellenes és nacionalista, aminek része a Soros György elleni lejárató kampány. Utóbbi miatt a Mazsihisz felemelte a szavát, mint ahogy kifogásolta a Szabadság téri emlékművet is. Az ellenzők szerint a szoborcsoport megpróbálja tisztára mosni Magyarország háborús szerepvállalását. Az EMIH ugyanakkor más nézeten van, támogatásáról biztosította a bevándorlás-ellenes hivatalos felfogást. Azzal sem ért egyet, hogy antiszemita volna a Sorossal szembeni hadjárat. A Mazsihisz erre úgy reagált, hogy a Chabad mozgalomhoz kötődő szervezet ily módon igyekszik meghálálni a kormánytól kapott apanázst.