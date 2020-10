Motorossal ütközött egy autó Budapesten

A nyugdíjast módszeresen kifosztotta a bizalmát kihasználó páros, az erőszaktól sem riadtak vissza.

A józsefvárosi rendőrök őrizetbe vették azt a férfit és nút, akik a gyanú szerint kifosztottak egy idős helyi lakost; elvitték az ékszereit és a pénzét is. A nyomozás adatai szerint a két barát, a 42 éves budapesti Cs. Andrea és egy 44 éves bujáki férfi megismerkedett az józsefvárosi idős sértettel, majd miután beszélgettek vele, szóba került, hogy a nő akár takarítani is segítene az idős férfinak. Miután a bizalmába férkőztek, bekéredzkedtek hozzá kávézni. A páros 2020. augusztus 31. és szeptember 27. között többször is volt a férfi józsefvárosi lakásán, de csak azért, hogy elvegyék az értékeit. Elterelték az idős férfi figyelmét, és apránként elvitték az arany ékszereit, óráját, iratait, pénztárcáját és több mint 50 ezer forintját.