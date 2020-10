Minden ötödik vírusteszt pozitív lett Szlovéniában

Trump közben védekezni kényszerül Iowában, Georgiában, Észak-Karolinában és Ohióban, pedig ezekben az államokban négy éve biztosan győzte le Hillary Clintont.



Az FBI nyomozást indított annak megállapítására, hogy a New York Postban megjelent, Joe Bident korrupcióval vádoló cikk vajon egy külföldi hatalom dezinformációs kampányának a része-e. A Post Rudy Giulianit, Trump elnök ügyvédjét nevezte meg forrásaként. Giuliani Andrij Gyerkacs ukrán képviselővel áll kapcsolatban, aki folyamatosan adagolja neki a feltehetően Moszkvában kikotyvasztott „kompromatot”, azaz a kompromittálónak szánt leleplezéseket. Trump korábbi tanácsadója, a csalás és sikkasztás miatt eljárás alatt álló Steve Bannon már szeptemberben azzal dicsekedett egy hollandiai tévéinterjúban, hogy „megszerezte” Hunter Biden számítógépének merevlemezét. A hétvégén Szijjártó Péter is a Postban megjelentekre utalva utasította vissza, hogy Biden Magyarországot bírálja , mondván előbb válaszolja meg az ukrajnai ügyeire vonatkozó kérdéseket.

Alig több mint két héttel a választások előtt Donald Trump új ellenségre talált – ezúttal saját pártjában. Ben Sasse nebraskai szenátor egy fórumán azt mondta: Trump felelőtlenül viselkedett a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, elárulja az Egyesült Államok szövetségeseit, „diktátorok s..t nyalja”, üzleti lehetőségként bánik az elnökséggel, balra tolja az országot azzal, hogy nem határolódik el a fehér felsőbbrendűséget hirdetőktől. Trump dühödt tweet-zuhatagban válaszolt, mindennek elmondta Sasse-t és felszólította a republikánusokat, hogy szavazzák ki a szenátusból. A probléma azonban éppen az, hogy a jövőjüket féltő konzervatív politikusok maguktól kezdenek távolodni a rájuk nézve toxikus elnöktől. Másrészt Trumpnak, ha még négy éves kormányzásra készül, nem érdeke, hogy a szenátusban demokrata párti többség jöjjön létre. Az elnök is látja a számára tartósan kedvezőtlen közvélemény-kutatási adatokat. Pénteken, a georgiai Maconban, egy kampánygyűlésén azon morfondírozott, mi lesz, ha veszít Bidennel, „az elnöki történelem legrosszabb jelöltjével” szemben. „Lehet, hogy el kell hagyjam az országot” – gondolkodott hangosan Trump. Szombaton a michigani Muskagonban az állam kormányzóját, Gretchen Whitmert támadta, amiért nem hajlandó visszavonni a járványügyi megszorításokat. Hívei erre azt skandálták, hogy „Zárják be!”, mire Trump nevetve legyintett: „Mindet zárják be!” Két hete az FBI leleplezett egy Whitmer elrablására és esetleges meggyilkolására irányuló összeesküvést, aminek valódiságát Trump most kétségbe vonta. Biden pihent a hétvégén, az alelnökjelölt Kamala Harris szenátor pedig hétfőig lemondta a kampányeseményeit, mert két munkatársa elkapta a Covid-19-et. Ez azonban nem jelenti, hogy a Trump-Pence duóé a színpad: Biden és Harris augusztusban és szeptemberben is sokkal több kampányadományt kaptak, amiből most csaknem 2-1 arányban tudják dominálni a „csatatér” államok hirdetési piacát. Trump közben védekezni kényszerül Iowában, Georgiában, Észak-Karolinában és Ohióban, pedig ezekben az államokban négy éve biztosan győzte le Hillary Clintont.