Öt poszt, harminc jelölt Szigligeten

Nagy visszhangot kiváltva, rejtélyes üzleti körökre utalva távozott posztjáról a nyáron Szigliget polgármestere. Tavaly egy riválisa sem volt, most heten indultak székéért.

– Anya, akkor kire is szavazzak? – kért telefonos segítséget egy fiatal nő Szigligeten. Aztán hamar bontotta is a vonalat, hogy beálljon a nádtetős épület előtt maszkban várakozók sorába. Szigliget ugyanis – miközben turisták sokasága élvezte a kellemes napsütést – vasárnap új faluvezetést választott.

Júliusban országos visszhangot kiváltó módon távozott posztjáról a települést 18 éve irányító polgármester, Balassa Balázs, és vele a teljes képviselő-testület. Kilenc hónappal tavalyi megválasztásuk után meglehetősen váratlanul döntöttek így. Balassa egy nappal a lemondása előtt még nagyívű tervekről beszélt a sajtónak. Aztán lemondását rejtélyesen azzal indokolta: „Ma már nem lehet aszerint az értékrend szerint végezni a munkát, amiben hiszek, és amit képviseltem az elmúlt 22 évben”. Utalt rá, hogy bizonyos vállalkozókkal, befektetőkkel szemben úgy érzi, védtelenek, s ezeket a folyamatokat településvezetőként már nem tudja megállítani. Ennél konkrétabban – bár lapunk többször is kereste – azóta sem nyilatkozott, így több esetleges ok is felmerült, így például egy helyben nem támogatott majdani szállodaépítés, vagy éppen a vár jövőjének a sorsa. – Beszéltek itt mindenfélét, de Balázs senkinek sem mondta el, miért döntöttek a lemondás mellett – jegyezte meg egy a választóhelyiségből éppen kilépő asszony. – Az biztos, hogy országosan nagy port kavart az ügy, sőt, sokkal jobban foglalkoztatta a sajtót az eset, mint a helyieket: itt július végére, augusztus elejére mindenki túllépett a történteken, s a nyárra, a szezonra koncentrált. Bár a nyugdíjaskorú asszony láthatón próbálta bagatellizálni a nyári eseményeket, a vasárnapi választás adatai azért azt mutatták, Szigligeten igenis sokakat foglalkoztatott a falu jövőbeni vezetése. Balassa Balázs tavaly egyedüliként pályázott a polgármesteri posztra, a majd két évtizede regnáló faluvezetővel szemben senki sem akarta-merte megméretni magát. Most viszont hét polgármester-jelöltből választhattak a helyiek – ráadásul eredendően kilencen indultak volna, de ketten végül visszaléptek. A négy képviselői helyre pedig az egy évvel ezelőtti 13-mal szemben ezúttal 23-an aspiráltak. Utóbbi főként annak tükrében meglehetősen magas szám, hogy a választói névjegyzékben 818-an szerepeltek, vagyis helyiek közel 3 százaléka be akart kerülni a testületbe – viszonyításképpen: mintha a megyeszékhely Veszprémben 1600-an indultak volna képviselő-jelöltként.



A fokozott érdeklődést mutatták a részvételi adatok is, hiszen, noha egy időközi voksoláson általában kevesebben szavaznak, ezúttal a napközbeni számok mindvégig magasabbak voltak, mint egy esztendeje. – Az lenne a jó, ha a Dani nyerne – utalt a távozó polgármester fiára egy középkorú, a feleségével és két gyerekével voksoló férfi. – Mert ez igazából azt jelentené, marad a Balázs kijelölte irány. Dani, vagyis Balassa Dániel a jelölési határidő előtt nem sokkal döntött úgy, hogy megpályázza apja megüresedett székét. Emiatt többen is úgy vélték: Balassa Balázs igazából csak hátrébb lépett a tűzvonalból, de nála maradna a marsallbot. Aminek az általunk megkérdezettek többsége, örült volna, mások viszont úgy vélték, ha már 18 év után távozott a polgármester, érdemes lenne megnézni, mit tudna kihozni egy valóban új vezetés a faluból. Még talán az is nyilvánosságot kapna, miért állt fel olyan hirtelen három hónappal azelőtt a teljes vezetés, s milyen veszély fenyegetheti Szigliget jövőjét?