Újabb korlátozásokat jelentett be az olasz miniszterelnök

Más nagyvárosokban is hasonló demonstrációkra került sor. A tüntetők a vélemény- és az oktatás szabadsága mellett álltak ki.

A Franciaországban tomboló koronavírus-járvány ellenére tízezrek vonultak fel Párizs utcáin a pénteken lefejezett Samuel Paty történelemtanár emlékezve. Más nagyvárosokban is hasonló demonstrációkra került sor. A tüntetők a vélemény- és az oktatás szabadsága mellett álltak ki, „Nemet a barbárságra”, „Je suis Prof” táblákkal vonultak. De olyan feliratok is megjelentek, mint a „Muszlim vagyok, ellenzem az erőszakot és támogatom a véleményszabadságot”. Jelen volt Jean Castex kormányfő, Anne Hidalgo párizsi főpolgármester, Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali vezér és François Hollande volt államfő is.

Franciaországban a kezdeti sokkot düh váltotta fel azután, hogy egy csecsen fiatalember, Abdoulakah Anzorov pénteken lefejezte Yvelines város gimnáziumának 47 éves középiskolai tanárát Samuel Patyt amiatt, mert diákjainak megmutatott két Mohamed-karikatúrát. Ugyanúgy, mint Charlie Hebdo szatirikus lap elleni 2015. januári, majd azév novemberében végrehajtott párizsi terrortámadás során, ezúttal is a szekuláris államot támadták, ráadásul egy bevándorló, akit befogadott a francia állam. Szombaton több százan gyűltek össze az yvelinesi iskola előtt, hogy kifejezzék együttérzésüket és a szélsőségek ellen tiltakozzanak. Vasárnap délután pedig Párizsban több szervezet felhívására tömeggyűlést tartottak az erőszak ellen. Emmanuel Macron francia elnök szerint nem szabad félni, bátorságot kell tanúsítani, a szélsőségesek nem kerekedhetnek felül. A meggyilkolt tanárt, a 47 éves Samuel Patyt volt és jelenlegi diákjai is rokonszenves, együttérző emberként írták le, aki élt-halt szakmájáért. A földrajz- és történelemszakos tanár a Párizs elővárosában található iskolában az állampolgári ismeretek keretében a szólásszabadságról beszélt. Ennek kapcsán mutatott be október elején két, a Charlie Hebdóban leközölt Mohamed-karikatúrát. A 2015-ös merényletek óta a francia kormányzat azt szorgalmazza, hogy a tananyagban is szerepeljen a téma. Paty már évek óta megismerteti diákjaival a karikatúrákat, amelyek közlését egykor tüntetéshullám fogadta az iszlám világban. Muzulmán diákjait arra kérte, ha zavarja őket lelkiismereti szabadságukban, hagyják el az osztálytermet. Míg korábban sosem volt probléma ebből, ezúttal egy muzulmán diáklány apja gyűlöletkampányt indított a tanár ellen a Twitteren. Azt követelte, állítsák le a tanár akcióit, majd két nappal később az iskola rektorához is elment egy, a hatóságok számára jól ismert iszlamista, Abdelhakim Sefraoui társaságában. Utóbbi rendszeresen szervez anticionista tüntetéseket. A rendőrség szombaton mindkettőjüket, illetve további nyolc személyt vett őrizetbe a merénylet kapcsán. Nem feltételezik mindegyikükről, hogy közük lett volna terrorakcióhoz, fel akarják térképezni, mi vezetett el a történtekig, illetve milyen volt a merénylő személyisége. Abdoulakah Anzorov nem járt az említett iskolába, a tetthelytől 100 kilométerre lévő Évreux-ben lakott. Pénteken, a tanítás után, a mit sem sejtő diákokat kérte a tanár azonosítására. Brutális merényletét egy 35 centiméteres késsel hajtotta végre, az iskolától mintegy 100 méterre. Az akció egyes részleteit 16 óra 57 perckor a Twitteren is megosztotta. Megpróbált menekülni a helyszínről, ellenállást is tanúsított, de a rendőrök lelőtték. Az elkövető 2002-ben, Moszkvában született. Idén márciusban kapott 2030-ig szóló letelepedési engedélyt. A hatóságok eddig nem figyeltek fel rá, bár kisebb bűncselekményekben volt már szerepe. Telefonján találtak utalásokat arra, hogy bosszút esküdött a Mohamed-karikatúrák bemutatása miatt. Ez volt már a második merénylet, amelyet a Charlie Hebdo szerkesztőségében végrehajtott terrorakció kitervelői elleni per szeptemberi kezdete óta hajtottak végre. Három héttel ezelőtt egy 25 éves pakisztáni férfi két személyt sebesített meg a hetilap volt szerkesztőségének utcájában. A pénteki terrorakciót a helyi iszlám tanács is elítélte. A meggyilkolt tanár temetését szerdán tartják.