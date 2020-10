Fucsovics lejjebb csúszott, Babos megőrizte helyét a világranglistán

230 millió forintért vásárolhatja ki az új tulajdonos Szima Gábor egykori érdekeltségét.

A debreceni képviselő testület október 22-én tartja következő testületi ülését, amelyen a DVSC-t érintő kérdéseket is megtárgyalnak majd. Ezen több határozati javaslatot is elfogadhatnak – írja az mfor.hu a város honlapjára feltöltött előterjesztésekből. A közzétett dokumentum szerint a város képviselő testületének több pontban is határozati javaslatot kell elfogadnia, mivel a DVSC igazgatósága október 30-ára összehívta a társaság (DVSC Futball Zrt.) közgyűlését.