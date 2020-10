Jövőre nem kell illetéket fizetni a CSOK-ból vásárolt ingatlanok után

Garancsi István a száz leggazdagabb magyar listáján 67 milliárd forintos vagyonával immár a 15. helyen áll.

Illegális foglalkoztatáson kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy olyan biztonsági céget, amely az Orbán Viktor miniszterelnökkel kötélbarátságban álló Garancsi István üzletember érdekeltségébe tartozik – írja a 24.hu a NAV közzétételi listája alapján. A főtevékenységként személyi biztonsági szolgáltatást végző Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt.-t tavaly nyáron érték tetten. A Garancsi nevéből képzett GaranSec Zrt. tulajdonában álló cég mindenesetre nem tűnik el hamar a listáról, ugyanis arról csak két év elteltével törlik a szabálytalankodókat. A feketelistára került vállalat ahhoz a cégcsoporthoz tartozik, amelyik két másik – szintén kormányközeli – céggel együtt a teljes magyar készpénzforgalom fölött átvette az irányítást 2017-ben. A száz leggazdagabb magyar listáján 67 milliárd forintos vagyonával immár a 15. helyen álló Garancsi István.

Érdekeltsége három évvel ezelőtt jelentette be, hogy megvásárolta a többi közt pénzszállítással foglalkozó G4S cégcsoportot, amelyből a több milliárdos forgalmú Criterion-birodalom létrejött.

A be nem jelentett foglalkoztatás a cégcsoportra nézve több szempontból is kínos. Egyrészt azért, mert a Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt. az elmúlt években átlagosan több mint ötmilliárd forint árbevételre tett szert, ebből az utolsó évben 325 millió forint profitot termelt, magyarán nem küzd pénzügyi gondokkal. Ráadásul a céginformációs adatbázisból az is kiderül, hogy a vállalat „NATO beszállításra alkalmas” minősítéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy pályázóként részt vehet a NATO beszerző szervezeteinek és tagországainak nemzetközi tenderein. Magyarországon mindössze 250 ilyen társaság van, a minősítést a Honvédelmi Minisztérium (HM) ítéli meg.

Mivel bizalmi pozícióról van szó, követelmény az átláthatóság és a megbízhatóság.

A portál érdeklődött a HM-nél és a NATO-nál arról, hogy a be nem jelentett foglalkoztatás vezethet-e a „NATO beszállításra alkalmas” cím visszavonásához. A tárca azt közölte, hogy abban az esetben is visszavonják a minősítést, ha a szolgáltatott adatokból az adatszolgáltató szakmai vagy pénzügyi-gazdasági alkalmassága nem állapítható meg, illetve megállapítható az alkalmatlansága. Azt, hogy egy társaság ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indult-e, a minisztérium a NAV közhiteles adatbázisa alapján tartja számon.

„Évente átlagosan 5-6 alkalommal fordul elő a határozat visszavonása, aminek oka az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve gazdasági vagy szakmai nem megfelelőség” – tették hozzá.

Azt pontosan nem tudni, hogy hány alkalmazottját foglalkoztatta törvénytelenül a Criterion, ahogy azt sem, hogy kapott-e ezért bírságot. A cég nem válaszolt a portál kérdéseire, a NAV pedig azt közölte, hogy ez adótitoknak minősül, így nem felelhetnek. A NATO-tól sem érkezett válasz a cikk megjelenéséig.