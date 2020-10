Az átlagosnál 170 ezerrel több ember halt meg az unióban a járvány kezdete óta

Továbbra is érvényben marad a lakhelyelhagyási tilalom, amelyet most az egész ország területére kiterjesztettek, függetlenül attól, hogy erősen vagy kevésbé fertőzött területen lakik-e valaki.

Éjszakai kijárási tilalmat rendel el a szlovén kormány keddtől az ország egész területére a koronavírus-járvány megfékezése céljából - közölte Ales Hojs belügyminiszter a válságkabinet hétfői sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte: továbbra is érvényben marad a lakhelyelhagyási tilalom, amelyet most az egész ország területére kiterjesztettek, függetlenül attól, hogy erősen vagy kevésbé fertőzött területen lakik-e valaki. Néhány kivétellel senki nem hagyhatja el azt a régiót, amelyben bejelentett vagy ideiglenes lakcíme van. Hozzátette: az este 9 órától reggel 6 óráig tartó kijárási tilalom kedd éjféltől lép életbe. Jelko Kacin kormányszóvivő elmondta: egyelőre nem zárják be a bevásárlóközpontokat, valamint a fodrász- és szépségszalonokat, és a közösségi közlekedést sem állítják le. Amíg az emberek elég fegyelmezettek, erre nem lesz szükség - mondta. Egy korábbi rendelet szerint hétfőtől az egész ország területén 5. osztálytól fölfelé az általános iskolák és a középiskolák, valamint az egyetemek is digitális oktatásra álltak át. Az erősen fertőzött területeken gyülekezési tilalmat vezettek be, míg a kevésbé fertőzött területeken tízről hat főre csökkentették az összejöveteleken részt vevők maximális számát. Ez jelenleg csak egy régióra vonatkozik. A szlovén kormány hétfőtől egy hónapig újra járványhelyzetet hirdetett ki az egész országra vonatkozóan. Ezzel automatikusan aktiválódott az úgynevezett nemzeti védelmi és mentési terv, ami azt jelenti, hogy az állam állja a polgári védelemnek és a katasztrófavédelemnek a járványügyi intézkedések révén felmerülő költségeit. A kormány által hétfőn közzétett adatok szerint vasárnap 537-tel 13 678-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, a pozitív teszteredmények aránya húszszázalékos volt. Két beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 193-ra nőtt. A diagnosztizált betegek közül 289-en vannak kórházban, közülük 55-öt ápolnak intenzív osztályon. A szomszédos Horvátországban egy nap alatt, hétfőre 393-mal nőtt és elérte a 25 973-at az azonosított fertőzöttek száma. Tizenegy ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma így 374-re nőtt. Kórházban 571 beteget ápolnak, közülük 35-en vannak lélegeztetőgépen.