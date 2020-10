9,2 millió forintért kelt el Ferenc József kalapja

Sokan aztán a szégyenérzet és az információhiány miatt fel is adják.

Tíz év - általában ennyi ideig bolyonganak az egészségügyi rendszerben azok a nők, akiknek olyan szakemberre lenne szükségük, akik a kismedence betegségeivel foglalkoznak. Ennyi idő alatt sokan feladják, így ellátatlanok maradnak. Ennek oka részben a szégyenérzet, az érintettek nem mernek még a szűk hozzátartozóiknak sem beszélni a problémájukról, de az információ hiánya is állhat a háttérben, vagyis egyszerűen nem tudják, hogy van tartós megoldás – hangzott el a komplex szolgáltatást nyújtó Kismedence Gyógyászati Központ megnyitójának sajtótájékoztatóján. Az intézmény hiánypótló szolgáltatást nyújt, hiszen országos szinten is mindössze néhány nőgyógyász foglalkozik a kismedence betegségeivel, holott a nők több mint negyedét érintik a szülés után a vizelettartási problémák vagy a székrekedés.

Kutatási adatok szerint

a 30 év feletti nők nagyjából 30 százalékának volt már úgynevezett inkontinens epizódja, illetve érintett valamilyen mértékben a kismedence problémákban.

Az Egyesült Államokban és a nyugat-európai országokban az elmúlt húsz évben egyre több kismedencei centrum nyílt. Egy korábbi felmérés szerint az amerikai felnőtt nők 24 százaléka küzdött már legalább egyszer élete során medencefenék problémával. Ez az arány a 80 évnél idősebbeknél már 50 százalék.

„Éppen ezért nem meglepő, hogy a tengerentúlon minden nagyobb kórház mellett van egy kismedence ambulancia. Magyarországon most jött el az ideje annak, hogy a medencefenék problémákkal fokozottabban foglalkozzunk, hiszen a mi társadalmunk is öregedő. Az átlagéletkor nő, a hölgyek hosszabb ideig élnek, mint a férfiak. Senkinek sem mindegy, hogy a nyugdíjas éveit milyen életminőségben éli meg” – mondta Willner-Haring Péter proktológus, sebész, a TritonLife Róbert Magánkórház sebészeti részlegének vezető főorvosa.

A medencefenéki betegségek számát növeli az is, hogy a nők egyre később vállalnak gyermeket. Minél inkább kitolódik a szülés időpontja, annál nagyobb az esély arra, hogy a szülő nők hüvely körüli kismedence sérüléseket szerezzenek. A megelőzésnek, több más betegséghez hasonlóan a kismedence problémáknál is hatalmas szerepe van. Ennek leghatékonyabb módja a speciális, úgynevezett kismedencei torna, de fontos szerepe van az életmódnak is.

Táplálkozás

Túlsúly esetén a kismedencei szervekre nagyobb hasűri nyomás nehezedik, a zárófunkciók csökkenhetnek és a szervek anatómiai helyzete süllyedhet. Az intézmény honlapján olvasható tanácsok között szerepel, hogy célszerű kerülni a székrekedést okozó ételeket, például csokoládé, kakaó, fehér lisztből készült ételek, banán, rizs, burgonya, a magas kalóriatartalmú élelmiszereket, többek között a finomított cukrot. Részesítsük előnyben a rostdús alapanyagokat, naponta többször együnk zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű pékárukat.

Folyadékfogyasztás és mozgás

A székrekedés megelőzéséhez és a kötőszövet rugalmasságának megőrzéséhez testsúlytól függően napi 2-3 liter ivóvíz elfogyasztására van szükség. Heti háromszor 1-1,5 óra, közepes intenzitású, életkorhoz igazodó, pulzusemelkedéssel járó mozgás, úgynevezett kardioedzés javasolt. Nem árt azonban tudni, hogy a talajjal való ütközéssel járó mozgásformák, például futás) esetén a medencefenékre akár kétszer-háromszor nagyobb nyomóerő is hárul, ezért kismedencei problémák esetén bizonyos gyakorlatok végzése nem javasolt. Ajánlott viszont a séta, a gyors gyaloglás, a túrázás, a nordic walking, az úszás, a súly nélkül végzett vízi torna, a nem ugrálással járó táncok, a pilates, a jóga, a biciklizés, a korcsolyázás és a görkorcsolyázás, a rollerezés, az ellipszis tréner használata. Javasolt a medencefenék és a vele közvetlen kapcsolatban lévő core izomzat megerősítése.

Tartás és a cipő sarka is számít

A medencefenék izmainak megfelelő működésére hat a testtartás is, mert előre vagy hátra is billentheti a medencét, ami növeli vagy éppen csökkenti az izom hosszát. Ezért ülés és állás közben is fontos figyelni a medence élettani helyzetének megtartására, és a közepes (2-5 centiméter) sarkú cipők viseletére.