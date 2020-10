Levonul az árhullám az észak-magyarországi folyókon

„Az a tapasztalatom, pontosan tudják, hogy a következő évekre, akár ciklusokra is elbukták Budapestet” – mondta a főpolgármester.



Arra készülök, hogy a 2024-es főpolgármester-választáson újra megméretem magam, ha lesz még közvetlenül választott főpolgármester, lesz még fővárosi önkormányzat, és általában önkormányzatiság – jelentette ki a Telexnek adott interjújában Karácsony Gergely főpolgármester. A portálnak azonban – utalva a következő országgyűlési választás fontosságára – leszögezte: mindez 2022-ben dől el. Budapest vezetője, egyben a legnépszerűbb jelenlegi ellenzéki politikus azt továbbra sem zárta ki kategorikusan, hogy nem lesz miniszterelnök-jelölt, és csak annyit mondott ki, amit már „ezerszer”:

„én egyáltalán nem készülök erre”.

Ugyanakkor megismételte a közvélemény előtt ismert ellenzéki neveket: Dobrev Kláráét, Márki-Zay Péterét, Pálinkás Józsefét, mint „forgó neveket”, s hozzájuk sorolta Szabó Tímeáét, mint a Párbeszéd esetleges jelöltjét is.

„Mindannyiukat arra biztatom, hogy induljanak, és bármelyikük nyeri meg az előválasztást, ezerrel fogom őket támogatni” – mondta Karácsony.

A főpolgármester több ponton is élesen fogalmazott a kormány jelenlegi politikájáról:

„Nem Budapest fejlesztésében, hanem kivéreztetésében érdekelt. (...) Már forrósodik a levegő. Inkább úgy fogalmaznék, hogy gyakorlatilag ki akarják törni a nyakunkat. (...) Az a tapasztalatom, pontosan tudják, hogy a következő évekre, akár ciklusokra is elbukták Budapestet.”

A város anyagi helyzetéről szólva kiemelte, hogy idén a tervezett bevételekhez képest 69 milliárd forinttal kevesebb lesz. Az iparűzési adó drámai mértékben visszaesett, jövőre akár 100 milliárddal kevesebb folyhat be, pedig ez adja a város saját bevételeinek 70 százalékát.

„A közösségi közlekedés jegybevételéből 20-25 milliárd hiányzik, a főváros bevételt termelő cégei beleálltak a földbe a járvány miatt. Van egy elképesztő méretű működési hiány, amelyre tervezünk egy 30 milliárdos takarékossági csomagot, és rengeteg megtakarításunkat be kell vinni abba, hogy ezt az évet túléljük” – fogalmazott.

Karácsony Gergely megemlítette, hogy a kormány eddigi elutasítása ellenére nem vetették el az újraindítási adó ötletét, mert nem minden gazdasági szereplő van bajban. Továbbá az elmúlt egy évet értékelve, azt tette hozzá, hogy szerinte az új városvezetéssel „nagyon sokat” nyertek a budapestiek. Ide sorolta, hogy több ezer fát megmentettünk a kivágástól, a megörökölt beruházások átgondolásával, és a tervek szerint a következő négy évben sok tízezer fát ültetni is fognak. A főpolgármester leszögezte:

„Mióta itt vagyunk, kiderült, lehet ezt másként is. Egy vezetési modell és stílus változott, aminek lényege, hogy a város ügyeibe bevonjuk a budapestieket”.

Szerinte már eddig is több százezer embert tudtak bevonni a döntéshozatalba. – A Nagykörútról például ötvenezer ember mondta el a véleményét. És elindult a részvételi költségvetés is, ahol minden budapesti tud dönteni arról, hogy az egymilliárdos keretet mire költsük – fűzte hozzá. Szabályozási koncepcióként a kerületek számára hamarosan bemutatják a választási ígéretként beharangozott, ám az elmúlt egy évben elsikkadt Tiborcz-adó bevezetésének a lehetséges módozatait. Karácsony Gergely nem kormánypárti városházaként tekint a Vitézy Dávid egykori BKK-vezérigazgató vezette Budapest Fejlesztési Központra (BFK), és „megemeli a kalapját” a kormány elővárosi vasút- és HÉV-fejlesztési tervei előtt. Ugyanakkor elmondta, hogy mit tervez a következő években a főváros a Lánchíd felújításán túl. Ezek között szerepel a Nagykörút teljes újragondolása, aminek a tervezése már elkezdődött, ennek mintájára a Rákóczi út átalakításán, és a peremkerületeket érintő pesti fonódó villamoshálózat kiépítésén is gondolkodnak, ahogy a belváros forgalomcsillapításán is.