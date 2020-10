Orbán „laborországa” bekeményít

Újabb szigorításokat jelentett be a bécsi kormány, amely az egyéni felelősségvállalás hirdetésével próbálja késleltetni a bezárkózást.

„Ha a mostani tendencia folytatódik, akkor decemberben már napi 6000 új fertőzéssel kell majd számolnunk“ - jelentette ki hétfői sajtóértekezletén az osztrák kancellár, indokolva, hogy miért kénytelen újabb szigorító intézkedéseket bejelenteni a koronavírus ellen. Sebastian Kurz a lakosság tájékoztatását megelőzően már hétfő reggel értekezett - online - Ausztria kilenc tartományának vezetőjével, hogy milyen lépéseket tegyenek az erősödő járvány fékezésére. Az új rendeletek pénteken éjfélkor lépnek életbe, az előírásokat szerdán teszik közzé. Munkahelyi megbeszélésektől, képzési programoktól eltekintve, zárt térben legfeljebb hat személy tartózkodhat egyszerre. Ez éttermekben asztalonként értendő (kiskorúak nem számítanak bele), de vonatkozik jógaórákra, tánciskolai rendezvényekre, születésnapi ünnepélyekre, esküvőkre. Kivételt a temetések képeznek, esetükben továbbra is 500 fő a gyülekezés felső határa. Záróra után a vendéglátóhelyek előtt is tilos a tartózkodás-fogyasztás. A kancellár személyes hangon fordult a magánháztartásokhoz, kérve, hogy a hat fős határt ott is tartsák be, annak ellenére, hogy a rendőrség, tisztelve a személyiségi jogokat, nem fog ellenőrizni. Magánrendezvényeken szabad levegőn, például játszótereken legfeljebb 12 ember vehet részt. Szigorítás következik közösségi rendezvényeken, zárt térben 1000 fő a felső határ az eddigi 1500 helyett, legyen szó színházi előadásról, koncertről, sporteseményről, jéghokitól teniszversenyig. De előfeltétel az ülőhelyek biztosítása, az arcmaszk. Tilos az evés-ivás. A legsúlyosabb veszteség az 1000 fős határral a bécsi Operát sújtja, a rendelet alapján a székek kétharmada üresen marad, ez előadásonként 10 ezer euró veszteséget jelent. Karl Nehammer belügyminiszter elmondta, hogy a korai záróra betartását a múlt héten 9000 alkalommal ellenőrizték, s mindössze 107 esetben tettek feljelentést. Jelezte, hogy a vírus elleni harchoz további rendőri erőket vonnak be, szigorítják az ellenőrzést. Különös gonddal követik a hatóságok az idősotthonok fejleményeit, tekintve hogy ismét növekszik a fertőzöttek száma. Arcvédő viselését az otthonok egész területén kötelezővé teszik, az új és a visszatérő betegeket tesztelik, a látogatókat csak előzetes bejelentkezés és egészségügyi ellenőrzést követően engedik be. Folyamatos a személyzet egészségügyi vizsgálata. Werner Kogler, az osztrák zöld párt vezetője, alkancellár jelentette be, hogy amíg csak lehet, Ausztria egész területén nyitva maradnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai, az első hullámból okulva, ezt a rendelkezést még akkor is fenntartják, ha az adott körzetben narancssárga jelzés mutatja a járvány keménységét. De leállnak az iskolai kirándulások, megszűnnek az énekórák. Egyelőre 199 osztályt küldtek az 55 ezerből karanténba. Nem csupán az iskolai rendelkezéseket illetően, nagyobb döntési önállóságot kapnak a tartományok, mondván, ők látják közelről a járvány fejleményeit. (Ennek ellenére, idén először egységesen adják ki október 24. -november 4. között az őszi szünetet az iskolákban.) Akár egész települések karanténbe zárása, éttermek becsukása, alkoholtilalom elrendelése, maszk viselése szabad területeken - ezek a döntések is helyi hatáskörbe kerülnek. A vezető osztrák politikusok felvonulása ellenére az általuk bejelentett intézkedések nem nevezhetők sokkal keményebbnek az eddigieknél, az sem véletlen, hogy a tavaszi intézkedésekkel ellentétben a hatóságok kezdik hangsúlyozni az egyéni felelősség fontosságát. A vírus terjed, a hagyományos influenza közeleg, a politikusok úgy igyekeznek a lakosság védelméről gondoskodni, hogy ameddig lehet, ne kelljen országosan bezárkózni. A költségvetés már az első hullámban hiányba fordult, a gazdaság helyzete folyamatosan rosszabbodik. Az egészségügyi hatóságok szerint lassan már nincs értelme a fertőzött személyek környezetét feltárni, olyan tömeges az infekció, hogy meg kell elégedni azzal, hogy a fertőzöttek értesítsék ismerőseiket. Attól is rettegnek a szakemberek, hogy a kórházak egészségügyi személyzete kiesik a gyógyításból, kiterjed rájuk is a vírus. Egyre több helyen emlegetik, hogy esetükben a karantént 10 napról csökkentsék ötre.