„56”-ról is megemlékezik az új, meglehetősen bizarr orosz katedrális

Jégkrémhez adva, védőszerként használnák holland orvosok.

Az anyatej fogyasztása segíthet a koronavírus-fertőzés megelőzésében és legyőzésében – állítják az amszterdami Emma Kinderziehenhuis kórház orvosai. A koronavírus-fertőzésen átesett szoptatós édesanyák teje olyan antitesteket tartalmaz, amelyek alkalmasak lehetnek a fertőzés elleni védekezésre – mondta Hans van Goudoever, az intézmény igazgatója egy lapinterjúban, írta a Magyar Mezőgazdaság

A kutatók szerint a pasztőrizációs folyamat, amely a harmadik fél számára történő továbbadás feltétele, sem távolítja el az antitesteket az anyatejből. „Ez nagyon jó hír, csakúgy, mint az a tény, hogy az antitestek a korábban feltételezettnél hosszabb ideig, a fertőzés pillanatától számított hat hónapig voltak az anyatejben – tette hozzá az igazgató.

Az anyatejet az amszterdami orvosok jégkrémhez adva védőszerként használnák a koronavírus-fertőzés ellen. "Az elmúlt hetekben már készítettünk ilyen fagylaltot. Nagyon jól sikerült, leginkább a körteízű ízlett a tesztelőinknek” – tette hozzá Van Goudoever. A tervek szerint több héten keresztül minden nap ilyen desszertet adnak az idősotthonok lakóinak.

Az eredményeik szerint az anyatejben jelenlévő antitestek a nyálkahártya felszínén maradva védőréteget képeznek, és megakadályozzák a kórokozók szervezetbe jutását. Ennek hivatalos megerősítéséhez azonban még számos vizsgálatot kell végrehajtani.

Az anyatej jótékony hatását erősíti meg az a kínai kutatás is, amelynek során még a koronavírus-járvány előtti időkből begyűjtött anyatejjel kezeltek megfertőzött állati vesesejteket és emberi tüdő- és bélsejteket – írta nemrég a Liner . A kísérletek vezetője szerint az anyatej nem engedte csatlakozni a vírust az egészséges sejtekhez, így meg lehet előzni a kórokozó replikációját.

Korábban ennek éppen az ellenkezőjét állították a szakértők, Vuhanban el is különítették a csecsemőket a fertőzött édesanyjuktól, mert az újszülöttek szervezetében is kimutatták a Sars-CoV-2 vírust. Az amerikai járványügyi központ (CDC) is az izolációt javasolja, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint viszont a kismamák akkor is szoptathatnak, ha pozitív lett a tesztjük.