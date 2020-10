Budapest a Világ Könyvfővárosa címre pályázik

Közpénzeső a kormánypártokhoz közelállóknak: a publicista majdnem annyit kap, mint egykor a Saul fia.

Orbán Balázs nyomában címmmel készít tévéfilmet Bayer Zsolt publicista, amelynek Kálomista Gábor lesz a producere – írta a 24.hu a Nemzeti Filmintézet (NFI) szeptember 8-i döntése alapján. A portál kiemelte: pontosan 299.999.700 forintos támogatást kapott a MEGA FILM Kft.-nél készülő, XIX. századi erdélyi íróról-néprajzi gyűjtőről szóló produkció. Azt is megjegyezték, hogy a Saul fia is csaknem ekkora támogatást, 310 millió forintot kapott a gyártásra annak idején. A szeptember 8-i döntés alapján gyártási támogatást kapott még Csuja László és Nemes Anna A teremtés koronája című tévéfilmje is, melynek Muhi András a producere. A produkció majdnem 100 millióval kevesebb, 216.317.500 forintból forog majd. A Népszava is beszámolt arról, hogy szintén az NFI döntése nyomán nemrég számos kormánypártokhoz közel álló művész nyert az NFI televíziós produkciós pályázatán. Így Vidnyánszky Attila rendező, aki számos megbízatása mellett a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) fenntartójaként működő alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Színház igazgatója II. Rákóczi Ferencről készítehet tévésorozatot. Továbbá Eperjes Károly színész az ötvenes években játszódó tévéfilmet készíthet a szerzetesrendek feloszlatásáról, Kovács Ákos zenész-énekes pedig egy félmúltban kalandozó taxisról forgathat.