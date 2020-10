Rebrov nem elégedetlen, Koeman szerint csapata hátrányban is bizonyított

A csoport másik mérkőzésén a Juventus 2-0-ra győzött a Dinamo Kijev vendégeként.

A Ferencváros 5-1-es vereséget szenvedett az FC Barcelona vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblás küzdelmeinek keddi első játéknapján. A mérkőzés elején 0-0-s állásnál Tokmac lesgólt szerzett, majd Isael zörgette meg a kapufát, ezt követően viszont már a Barcelona akarata érvényesült, amely emberhátrányban is további gólokat tudott szerezni. A G jelű négyes másik mérkőzésén a Juventus 2-0-ra győzött a Dinamo Kijev vendégeként. A torinóiak mindkét gólját Álvaro Morata szerezte.



Barcelona–Ferencváros 5-1 (2-0) Barcelona, Nou Camp, zárt kapuk mögött. Játékvezető: Sandro Schärer (svájci)

Barcelona: Neto – Roberto (Firpo, 62.), Piqué, Lenglet, Dest – Pjanic (Busquets, 76.), De Jong – Trincao (Dembélé, 62.), Coutinho (Araújo, 71.), Fati (Pedri, 62.) – Messi. Cserék: Pena, Tenas, Araújo, Busquets, Alená, Griezmann, Braithwaite, Dembélé, Puig, Pedri, Firpo, Mingueza. Vezetőedző: Ronald Koeman.



Ferencváros: Dibusz – Botka (Lovrencsics, 77.), Blazic, Kovacevic, Civic (Heister, 62.) – Haratin, Sigér, Laidouni (Somália, 62.) – Zubkov (Mak, 71.), Isael, Tokmac (Boli, 71.). Cserék: Bogdán, Bánki, Frimpong, Somália, Lovrencsics, Mak, Baturina, Heister, Dvali, Boli. Vezetőedző: Szerhij Rebrov



Gólszerző: Messi (27., büntetőből), Fati (42.), Coutinho (52.), Pedri (82.), Dembélé (89.), illetve Haratin (70., büntetőből)



Sárga lap: Laidouni (32.), Civic (44.), Haratin (85.), Kovacevic (91.)



Piros lap: Piqué (70.)



További keddi eredmények E-csoport Rennes–Krasznodar 1-1 Chelsea–Sevilla 0-0 F-csoport Lazio– Dortmund 3-1 Zenit–Club Brugge 1-2

H-csoport RB Leipzig–Basaksehir 2-0 PSG–Manchester United 1-2

90+2. perc: Messié az utolsó villanás, Dibusz nagyot repülve védett.



90+1. perc: Kovacevic is besárgult.



90. perc: Két perc hosszabbítás lesz.



89. perc: Messi cselezgetett a tizenhatoson belül, ketten védekeztek az argentin támadón, aki így ahhoz a Dembéléhez passzolt, akinek a környékén nem volt vendég játékos. A francia játékos higgadtan értékesítette a ziccert. (5-1)



88. perc: Mak vette célba Neto kapuját, a brazil kapus kitolta a hosszú alsó irányába tartó labdát.



85. perc: A gólszerző Haratinnak is villant a sárga.



82. perc: GÓL! Dembélé gyorsított fel a jobb szélen, a védők nem tudták tartani vele a tempót, s Heistert meg is forgatta. A francia szélső Pedrihez passzolt középre, a labda kicsit mögé érkezett, ám a pályafutása első BL-meccsén pályára lépő fiatal így is gólt szerzett. (4-1)



79. perc: Heister lépett ki a bal szélen, középre tálalt Bolihoz, akinek a lökete Lenglet lábában halt el. A játékvezető ezt követően jelezte, Heister lesen volt, szabadrúgással jöhetett a Barcelona.



77. perc: Lovrencsics váltotta Botkát – több csere már nem lesz.



76. perc: Stabilizálná a középpályát Koeman, Pjanic helyén a védekezőbb felfogású Busquets.



75. perc: Megváltozott a meccs képe, vérszemet kapott a Ferencváros. Boli előkészítése után Mak zörgette meg az oldalhálót.



71. perc: Piqué kiállítására gyorsan reagált Koeman, Coutinho helyére Araújo érkezett a védelem közepébe. Változtatott Rebrov is: Tokmac helyére Boli állt be, míg Zubkovot Mak váltotta.



70. perc: Tokmac kapott mélységi labdát, le is futotta Piquét, aki a tizenhatoson belül csak szabálytalanul tudta megállítani ellenfelét. A 33 éves bekk ellenfele mezét ráncigálta, ezért kiállította a játékvezető. A büntető elvégzésére Haratin jelentkezett, s sikerült is szépítenie. (3-1)



62. perc: Cseredömping indult, a Barcelona három, a Ferencváros két helyen változtat. Roberto helyére Firpo állt be, Trincao és Fati helyén pedig Pedri és Dembélé a pályán. Vendég oldalon Heister Civicet, Somália pedig Laidounit váltotta.



60. perc: Tokmac lépett ki a védők között, meg tudta tartani a labdát, amíg Isael középen érkezett. A passz is pontos volt, de a brazil kapáslövése a kapu fölött szállt el.



59. perc: Messi nagyon elemében van, a kaputól 25 méterrel ismét csak szabálytalanul tudták megállítani. Az argentin támadó végezte el a szabadrúgást, de a labda elhalt a sorfalban.



52. perc: GÓL! Messi cselezgetett a tizenhatoson belül, Fatinak tette tovább a labdát, aki sarokkal Coutinhóhoz passzolt. A brazil játékosról lemaradt Botka, így a rövid alsó vehette célba. Végül a magyar védő lábán irányt változtatva kötött ki a hálóban a labda. (3-0)



50. perc: Trincao vette célba 17 méterről a Ferencváros kapuját, a lövés középre tartott, így csemege volt Dibusznak. 46. perc: Elkezdődött a második játékrész, egyik edző sem cserélt a szünetben.

45. perc: Nem hosszabbított a játékvezető, 2-0-s hazai előnynél vonulhatnak öltözőbe a csapatok.



44. perc: Civic csúszott rá csúnyán Trincao lábára, villant neki is a sárga.



42. perc: GÓL! Fati passzolt hátra a tizenhatos sarkáról De Jongnak, aki a védők közé berobbanó fiatal játékoshoz ívelte a labdát, a 17 éves tehetség pedig csizmaszárral a hosszú sarokba helyezte a labdát. (2-0)



38. perc: Tokmac tartotta meg a labdát a két belső védő között, Zubkov kapott tőle egy remek ütempasszt, de kissé kisodródott, így már nem tudott veszélyes lövést bemutatni.



37. perc: Igencsak felpörögtek az események, Messi találta el a kapufát, ám mint utóbb kiderült, lesen kapta a labdát.



36. perc: Újabb veszélyes Barcelona lehetőség: Coutinho cselezhetett a tizenhatoson belül, előkészítése után Fati vette célba hat méterről a rövid alsót, Dibusz azonban védeni tudott.



35. perc: Robertót kell ápolni, így egy időre megfogyatkoztak a hazaiak. Civic lépett ki a helyén, a középre tett labdáját azonban Neto kapus be tudta gyűjteni.



32. perc: A mérkőzés első sárgáját Laidouninak mutatta fel a játékvezető.



27. perc: Messi bolondította meg a védőket, Kovacevic csak szabálytalanul tudta megállítani a tizenhatoson belül. Az argentin klasszis vállalkozott az ítélet végrehajtásra, Dibusz jó irányba ment, de hárítani nem tudott. (1-0)





22. perc: Messi előkészítése után Coutinho vette célba 16 méterről Dibusz kapuját, a lövés azonban célt tévesztett. 20. perc: Tokmac tűnt fel a Barcelona tizenhatosán belül, megvárta a tőle jobbra érkező Isaelt, akinek le is passzolta a labdát. A brazil támadó az ötös jobb sarka elől megzörgette a kapufát, Neto meg sem tudott mozdulni. 17. perc: Az első komoly hazai lehetőség: 16 méterről Messi találta el a vendég kaput, Dibuszról a bal szélen érkező Fati elé pattant a labda, a fiatal szélső megpróbált középre tálalni, de Blazic felszabadított. 12. perc: Messi végezhetett el egy újabb szabadrúgást, a jó 30 méterről eleresztett löket a léc fölött szállt el. 10. perc: Tokmac lépett ki Piqué és Lenglet között, a francia védő végül utolérte, azonban a norvég támadó egy lövőcsellel helyzetbe került, ki is lőtte a hosszú felsőt. A játékvezető azonban nem adta meg a találatot, mert Tokmac lesről indult. 6. perc: Feljegyezhettük a mérkőzés első lehetőségét, Messi jó 25 méterről végzett el szabadrúgást, a lövés azonban csemege volt Dibusznak. 1. perc: Útjára indult a labda, elkezdődött az összecsapás.