Rendőröket gyanúsít korrupcióval az ügyészség

Az ítélet nem jogerős, másodfokon fog folytatódni.

Első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották azt a férfit, aki brutálisan meggyilkolta élettársa szüleit 2018-ban Hódmezővásárhelyen.



A döntést a Szegedi Törvényszék hozta meg, egyetértve a vádhatóság indítványával. A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádirata szerint a vádlottak együtt éltek az áldozatok hódmezővásárhelyi családi házában, egy külön lakórészben. A történteket megelőzően elmérgesedett a családi viszony, mivel a férfi – és azóta elhunyt élettársa – alkoholistaként éltek, emiatt a szülők kérték őket, költözzenek el onnan.

2018. május 24-én sok szeszes italt ivott a nő, majd kicsalta a konyhába 86 éves édesapját, ahol baltával többször fejbeverte. A férfi eközben éltattársa 78 éves, ágyhoz kötött édesanyjához lépett, akinek szintén nem kegyelmezett: őt is fejbeverte egy baltával.

Hogy biztosra menjenek még egy gázpalackot is felgyújtottak, aztán szórakozni indultak. Később innen hazatérve látták, nem sikerült tervük és nem égett le ház, ezért ismét lángra lobbantották az épületet. Mind a két áldozat életét veszítette. Ezt követően az ügyészség minősített emberölés miatt nyújtott be vádiratot és kérte a feltételes szabadság lehetőségéből történő kizárását is. Utóbbi meg is történt, de mivel az ítélet nem jogerős, így az másodfokon fog folytatódni.