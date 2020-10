Idén utoljára zárják le az autósok elől a pesti rakpartot

Az előrejelzések szerint 10-15 egyéni körzetben is minimális különbség dönthet majd a győzelmekről a következő parlamenti választáson; ilyenkor sokat számít az a pár százalék, amit a kamupártok bezsebelnek – álltja Szűcs Zoltán Gábor politológus, aki szerint erre a problémára az ellenzéki oldalon az előválasztás jelenthet némi orvosságot.

A Tiszaújváros és Szerencs környékén október 11-én tartott időközi választás eredményéből látható, hogy akár komoly probléma is lehet 2022-ben az ellenzék számára a kis pártok, illetve a kamupártok indulásából. A borsodi 6-os körzetben ugyan nem a függetleneken múlt a Fidesz sikere (mintegy 4 százalékkal nyert Koncz Zsófia, miközben a két független induló 3 százalékot vitt el, illetve a Demokrata Párt indulója negyed százalékot), de az látszik, hogy az ellenzéki összefogáson túl rajthoz álló kisebb szereplők sok helyen befolyásolhatják a küzdelmet. Szűcs Zoltán Gábor politológus szerint az ellenzéki pártok koalíciójával és az előválasztás intézményével némileg mérsékelni lehet a kamupártok hatását – mondta az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában . Beszélt arról is, hogy a legutóbbi időközin a Fidesz hatalmas erőforrások bevetésével nagyjából azt hozta, ami ebben a körzetben várható volt tőle és az is kiderült, hogy a közös indulás szükséges, de nem elégséges feltétele az ellenzék sikerének. A probléma nem az indulás formájából fakad, hanem abból, hogy az ellenzék egyszerűen nem tart ott, hogy egy ilyen billegő körzetet megnyerjen, mivel ehhez nincs még elég szavazója. Az eredmények jelzik viszont, hogy a Fidesznek a koronavírus-járvány kezdetén, tavasszal megerősített előnye elkezdett apadni. A jobbikos jelölt, Bíró László személyével kapcsolatban Szűcs Zoltán Gábor azt mondta: 2022-ben is előfordulhat, hogy olyan jelölteket kell majd támogatnia az ellenzéki szavazóknak, akikkel kevéssé tudnak azonosulni. Fontos tehát az ellenzéki oldalon, hogy a provokatív jelöltek minél kevésbé terheljék meg az együttműködést. Ebben ugyancsak szerepe lehet az előválasztásoknak. Szűcs Zoltán Gábor szerint az ellenzéknek nagy lehetőséget jelent, hogy ott vannak az önkormányzatokban és a sok párt által alkotott koalíciók a legtöbb esetben stabilan működnek. Sőt, számos településen tudják alakítani azt, hogy miről szól a politika. Az embereket foglalkoztató fontos kérdésekben szólalhatnak meg, így el lehet kezdeni elvenni a Fidesztől a politika alakítását.