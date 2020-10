Csaknem 27 ezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában

A hétvégén újabb mintegy 4,2 millió brit kerül a legszigorúbb korlátozásokat magába foglaló 3-as kockázati zónába.

Nagy-Manchester átsorolása komoly kihívás elé állította a kormányt, miután az intézkedés elleni szövetség élén álló Andy Burnham polgármester, volt munkáspárti miniszter komoly pénzügyi követelésekhez kötötte a korlátozások bevezetését. Rishi Sunak pénzügyminiszter 60 millió font erejéig volt hajlandó a zsebébe nyúlni, de Burnham legalább 65 millió fontot kért a megroggyant üzletek támogatására. A múlt hétvége óta tartó alkudozásnak Boris Johnson kormányfő vetett véget, kedd este egyoldalúan vezette be a kijárási szigorításokkal és a kocsmák többségének bezárásával járó intézkedéseket. Az üzleti élet és a munkavállalók veszteségeit részlegesen kárpótló 60 millió fontos csomag továbbra is rendelkezésre áll. Dél-Yorkshire-ben, beleértve nagyvárosait, Sheffieldet, Doncastert és Barnsley-t, az utóbbi napokban megduplázódott, egyes helyeken 100 ezer lakosra számítva az 500-at is elérte az új Covid-19 esetek száma. A kényszerű korlátozások különösen a vendéglátóipari dolgozókat és taxisofőröket sújtják. Itt a kormány 41 millió fonttal enyhít a nehézségeken. Munkáspárti képviselők, köztük Lisa Nandy árnyék-külügyminiszter haragosan fogadták Boris Johnson Manchesterrel kapcsolatos döntését. Andy Burnham úgy ítéli meg, hogy a kormányfő "emberek életével pókerezik", míg Nandy elmondta, hogy ő a Thatcher-érában nőtt fel, de ehhez hasonló háborút egy város ellen még akkor sem tapasztalt. A manchesteri lakosság rokonszenvének elvesztése veszélyes a Konzervatív Párt számára, hiszen a decemberi választásokat megelőzően ez a körzet is a Labour "vörös falához", tartozott. A toryk kampányának egyik legvonzóbb eleme volt a jóléti különbségek kiegyenlítésének ígérete. A kormány és a régiók konfliktusára az ellenzék vezére is rámutatott. Sir Keir Starmer piszkosnak nevezte Johnson tárgyalási taktikáját. Szerinte tisztázatlan, hogyan tudnak kijönni a karanténból az érintett körzetek. Johnson erre megígérte, hogy 28 nap elteltével felülvizsgálják a helyzetet. Szeptember elején a kormány közegészségügyi és tudományos tanácsadói a romló megbetegedési statisztikák miatt újabb országos vesztegzár bevezetésére tettek javaslatot. Ezt a politikát követi az utóbbi hetekben Sir Keir Starmer is. Boris Johnson és pénzügyminisztere, Rishi Sunak ellenáll a nyomásnak, inkább a helyi szigorítások politikáját követi. Ehhez most Jonathan Van-Tam tisztifőorvos-helyettestől kapott jókor jött támogatást. Aznap, amikor újabb 21 300 új, megbetegedést és június eleje óta a legtöbb, 241 halálesetet regisztráltak, a professzor kijelentette, hogy nem lenne értelme az országos karanténnak, mert egyes vidékeken változatlanul kevés az új Covid-19 eset. A második hullámért okolt fiatalok egyre kevésbé fertőződnek meg, a 60 éven felüliek körében viszont emelkedik a koronavírusosok, sőt a kórházi kezelésre szorultak száma.