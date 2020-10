Bajnokok Ligája: győzelemmel rajtolt a Bayern, Szoboszlai gólt lőtt

A Barcelona labdarúgócsapata megnyugtató, 5-1-es győzelmet aratott a magyar bajnok ellen, ami jó előjel a Real Madrid elleni hétvégi El Clásico előtt.

A Ferencváros 5-1-es vereséget szenvedett a Barcelona otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek keddi nyitányán. A katalánok így a Camp Nouban immáron 37 meccs óta nem találtak legyőzőre a BL-ben, ami a leghosszabb hazai veretlenségi sorozat az elitligában.

A Sport című katalán újság az „Ötös az El Clásico előtt” címmel jelent meg szerda reggel, a mérkőzéssel foglalkozó cikk pedig kiemeli, hogy a Barcelona megnyugtató győzelmet aratott, ami jó előjel a Real Madrid elleni hétvégi rangadó előtt. Az elemzés szerint Szerhij Rebrov, a Ferencváros mestere bátor taktikával küldte pályára csapatát, amely a mérkőzés elején jól játszott és többször is veszélyeztetett – Tokmac lesgólt szerzett, Isael pedig kapufát lőtt –, azonban onnantól kezdve, hogy a Barcelona felvette az összecsapás ritmusát, magabiztosan irányított. A Sport szerint a Barcelona védekezése nem volt hibátlan, ráadásul elveszítette a Juventus elleni összecsapásra Gerard Piquét, akit Tokmac többször is átjátszott és kiállíttatta a büntetőből szerzett magyar gólt megelőzően. „Megmutattuk, hogy tudunk futballozni, voltak nagyon jó pillanataink, tudunk pozitívumokat kiragadni ebből a meccsből, de azért a világ egyik legjobb csapata ellen játszottunk, boldog vagyok, hogy ez megadatott” – értékelt az FTC villámgyors norvég támadója. „A büntető és a piros lap együtt rosszul érintett bennünket, de kezdünk hozzászokni, hogy egy emberrel kevesebben vagyunk – fogalmazott a lefújás után Ronald Koeman, a Barcelona trénere. – A Celta Vigo ellen is ez történt, és most is. A büntetés túl szigorú. Szabálytalanság történt, ami 11-est és sárga lapot ért. Nem értem, a bíró miért a pirosat mutatta fel, de el kell fogadnunk a döntést” – tette hozzá. „Az első húsz perccel kifejezetten elégedett voltam, illetve a szépítő gól után, már emberelőnyben is volt egy rövid periódus, amíg majdhogynem a mi akaratunk érvényesült a pályán – fogalmazott Szerhij Rebrov, a Ferencváros mestere. – Amíg bírtuk erővel, jól szűkítettük a területet, és volt periódus, amikor kifejezetten tetszetősen és jól futballoztunk, de ahogy fáradtunk, úgy lett egyre nehezebb tartani a tempót. Az utolsó tíz percet nagyon sajnálom, elkerülhető lett volna, hogy ekkora különbségű legyen a végeredmény, de ezt leszámítva nem volt gond, összességében nem vagyok elégedetlen” – tette hozzá.

„Testközelből megtapasztalhattuk, milyen szinten van a Barcelona és ebből sokat tudunk tanulni – mondta Dibusz Dénes, aki Messi büntetőjénél eltalálta az irányt, de védeni nem tudott. – Nagyon jól rúgta a büntetőt, talán ha picivel gyengébb, vagy nem megy annyira sarokra, akkor sikerülhetett volna hárítanom. Tudtam, hogy ezt az oldalt fogja választani, de elég sokáig fent volt a feje, ezért nem mehettem el korábban, hiányzott pár centi. Nagyon jó lett volna megfogni a tizenegyest, de sajnos ez nem sikerült, ettől függetlenül nem csak ez a gól bánt, hanem az összes többi, hiszen ha picit jobban figyelünk, picit szerencsésebbek vagyunk, akkor megúszhattuk volna kevesebbel” – összegzett. A másik jelentős katalán sportnapilap, a Mundo Deportivo – akárcsak a Sport – külön foglalkozott azzal, hogy két 17 éves futballista, Ansu Fati, illetve Pedri is betalált. Egyúttal emlékeztet rá, korábban még soha nem volt példa a BL történetében arra, hogy egy mérkőzésen két kiskorú is gólt szerezzen. A Ferencvárosnak nem lesz sok ideje a regenerálódásra, ugyanis szombaton következik az Újpest elleni derbi, majd jövő szerdán már a Dinamo Kijev ellen kell pályára lépnie a BL-ben.