Orbán telefonon tárgyalt az ausztrál miniszterelnökkel

A két kormányfő a járványhelyzettel kapcsolatban a gazdasági válságkezelés lehetőségeiről, majd ezen belül is a turisztikai szektor újraindításáról beszélt.

A koronavírus-járványról és annak gazdasági következményeiről, valamint más aktuális nemzetközi kérdésekről is tárgyalt telefonon Orbán Viktor miniszterelnök ausztrál kollégájával, Scott Morrisonnal – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár csütörtök délelőtt. Közlése szerint a két kormányfő a járványhelyzet kapcsán a gazdasági válságkezelés lehetőségeiről, majd ezen belül is a turisztikai szektor újraindításáról folytatott eszmecserét. Beszéltek a kétoldalú gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről, és aktuális nemzetközi politikai ügyekről is tárgyaltak – tette hozzá a sajtófőnök.