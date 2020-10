Fontosabbá válik az újrahasznosítás a koronavírus-járvány után

És többet is szeretnének érte tenni az európai emberek egy felmérés szerint.

Minden korábbinál fontosabbnak tartja a környezet védelmét és az újrahasznosítást a koronavírus-járvány után az európai emberek döntő többsége (86 százalék). 91 százalékuk többet is akar tenni érte – derült ki 14 európai országban végzett felmérésből , amely az Every Can Counts kezdeményezés megbízásából készült.

„A felmérés eredményei azt mutatják, hogy egyre nagyobb a tudatosság a lehető legtöbb hulladék újrahasznosításának szükségességéről, és a Covid-19 járvány felgyorsította ezt a folyamatot. Az emberek rájönnek, mennyire sürgető ez a probléma, és hajlandók tenni is a valódi fenntartható gazdaság megteremtéséért” – mondta David van Heuverswyn, az Every Can Counts Europe igazgatója.

Az európai válaszadók 52 százaléka a járvány miatti gazdasági lassulás ellenére sem helyezné a gazdaság érdekeit a környezet elé. Kétharmaduk szerint az újrahasznosítás mindenki számára kötelező, és szükség van a probléma sürgős kezelésére. A válaszadók több mint háromnegyede mindig vagy gyakran gyűjti szelektíven a hulladékot, 76 százaléka pedig ezt tenné mindig vagy gyakran az italos dobozokkal, amelyek világszerte a leginkább újrahasznosított italcsomagolások.

A magyar válaszadóknak 87 százaléka tartja minden eddiginél fontosabbnak bolygó megóvását a koronavírus-járvány után, míg 95 százaléka még többet akar tenni az újrahasznosításért. Csupán 31 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy a jelenlegi helyzetben előnyben részesíti a gazdaságot a környezettel szemben, ellentétben olyan országokkal, mint Spanyolország (60 százalék), az Egyesült Királyság (57 százalék) vagy Románia (56 százalék).

„A felmérés legfontosabb eredménye, hogy a magyar válaszadók csekély hányada, mindössze 17 százaléka érzi úgy, hogy az újrahasznosítás magyarországi arányának növeléséhez a hangsúlyt a lakosság szemléletének megváltoztatására kell helyezni, míg 72 százalékuk a már ma is elérhető rendszerek bővítésében, a hatékonyságuk növelésében látja a megoldást helyi és országos szinten is. Erre erősít rá, hogy a válsághelyzet ellenére a magyarok fontosabbnak tartják a környezetet, mint a gazdaságot” – idézi Vida Péter operatív cégvezetőt a Minden Doboz Visszajár közleménye.

Az Every Can Counts 2009 óta dolgozik azon, hogy Európában az alumínium italosdobozok újrahasznosítása százszázalékos legyen. 2017-ben ez 74,5 százalék volt, de a közvélemény-kutatás azt m mutatta, hogy a válaszadók 90 százaléka úgy véli, országának – ha nem is valamennyi dobozt, de a jelenleginél többet kellene újrahasznosítania. Tízből négyen viszont a száz százalékot szeretnének reciklálni.