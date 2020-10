Meseország Mindenkié – Ombudsmanhoz fordult nyolc civil szervezet Orbán nyilatkozata miatt

Cikkünk folyamatosan frissül.

A szerdai nap és az elmúlt hét adatai is azt mutatják, hogy a járványhelyzet világszerte, így Magyarországon is romlik – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Úgy fogalmazott, hogy nyolc ország előttünk, 18 mögöttünk van az egymillió lakosra vetített fertőzöttek számát tekintve az uniós tagállamok közül. Közölte, hogy a kórházi ágyak 47 százaléka most is üres, műtéteket egyelőre nem kell elhalasztani. Az egészségügyi béremelésekről elmondta, hogy novembertől húsz százalékkal nő az ápolók fizetése, de több lépcsőben összesen 72 százalékos lesz az emelés. Az orvosok béremeléséről a háziorvosi szervezetekkel és a Magyar Orvosi Kamarával is tárgyalnak. A részleteket kormányrendeletekkel fogják szabályozni, vélhetően két héten belül dönt róla a kormány. A vakcináról elmondta, hogy bármilyen odaadóan dolgoznak az orvosok és ápolók, bármennyire felkészítették az egészségügyet a vírus elleni védekezésre, annak akkor lesz vége, ha meglesz vakcina. Legutóbb az AstraZeneca-val írt alá szerződést az Európai Unió. Gulyás Gergely azt javasolta, hogy a vakcináról szóló híreknek akkor higgyünk, ha a tesztelések is sikeresek, és engedélyezik a forgalomba hozatalát valamely készítménynek. Az orosz is kínai vakcinákat megvizsgálják. Amennyiben hatásosnak minősülnek, Magyarország vásárol belőlük. A szerdai kormányülésen döntöttek arról, hogy a SZÉP-kártya kedvezőbb adózási lehetőségét meghosszabbítják 2021. június 30-ig. Mindenkit arra kérnek, hogy idén ne menjen külföldre síelni, de szeretnék, ha belföldön minél többen utaznának és vennének igénybe szolgáltatásokat. Az első kérdés a közmédiától érkezett arról, hogy Brüsszel kettős mércével mér a jogállamiságot illetően. Ezt azzal indokolták, hogy Belgiumban a rendőrök bántalmaztak egy szlovák állampolgárt, miközben Magyarországot bírálják. Gulyás Gergely erről azt mondta, hogy szerinte a belga állam a felelős, az Európai Uniót pedig csak a közép-európai tagállamok zsarolása érdekli. A gyanú szerint az egyik VII. kerületi DK-s önkormányzati képviselő bitcoinbányát üzemeltetett irodájában, ami igencsak megdobta a hivatali áramszámlát. Gulyás Gergely közölte, hogy alapos a gyanú, hogy a politikus bűncselekményt követett el. Azt javasolta, hogy ha neki kell levonnia a politikai következtetést, akkor a korrupciót emlegető pártok először a saját házuk táján nézzenek szét. A Hír Tv úgy tudja, hogy sok szülő arra készül, hogy az őszi szünet után digitális oktatást rendelnek el. Gulyás Gergely szerint azonban nincs is terv, az iskolák normál tanrendben működnek tovább a szünet után. A zuglói Szent István Gimnázium tantestülete kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, körbetekerték az iskola szobrát piros-fehér szalaggal. Gulyás Gergely úgy vélekedett, hogy nem túl színvonalas véleménynyilvánításról volt szó, de ehhez mindenki olyan eszközt választ, amit jónak tart. Kihangsúlyozta viszont, hogy itt tanárokról van szó, akik gyerekeket oktatnak. Arra a kérdésre, hogy mi lehet a megoldása a patthelyzetnek az SZFE-n, a miniszter azt válaszolta, hogy a kormány az ügyben nem tárgyalófél, ezért csak sok sikert tudnak kívánni. Jelenleg 1,3 millió influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon. Ha elfogynak, igyekeznek újakat beszerezni. Marad az ötvenezer forintos bírság, ha valaki megsérti a maszkviselés szabályait, ezen nem terveznek szigorítani. Arra a kérdésre, ugyancsak a VII. kerületi feltételezett áramlopás kapcsán, hogy napirenden van-e a kriptovaluták szabályozása, a miniszter azt válaszolta, hogy az Európai Unió dolgozik rajta. Az RTL Klub tíz témában kérdez. Az első téma az, hogy Ferenc pápa kijelentette, hogy a melegek is Isten gyermekei. Gulyás Gergely szerint a pápa odáig szerencsére nem jutott el, hogy házasságot is lehetne kötni, mert a Biblia ezt kizárja. Megjegyezte, hogy a melegek élettársi kapcsolatához nem nyúltak, az továbbra is lehetséges, de a gyerekeknek joguk van egy anyához és apához. A családtámogatási rendszerben pedig a gyermekhez kötött támogatások kizártak azonos nemű párok esetében. A kormány szerint nagy siker, hogy Magyarország lesz az egyik házigazdája az MTV Music Awards díjátadónak. Erről Szentkirályi Alexandra beszélt. A kormányszóvivő szerint nagyon kötött a megállapodás az MTV-vel, amely az üzleti ügyek nyilvánosság tételét is szabályozza. Megerősítette, hogy közpénzből fedezik a költségeit, amely a járván miatt az egyik leginkább érintett ágazatot, a turizmust segítené. A 161 ezer forintos minimálbérről, illetve a garantált bérminimumról év végén dönt majd a kormány, de pontos összeget nem említett, nem akart jóslatokba bocsátkozni a tárcavezető. A Mathias Corvinus Collegium-ról elmondta, hogy van vele terv, egy nagy magyar tehetséggondozó intézményt szeretnének vele létrehozni. Ezért kapott ingatlanokat az államtól az MCC. Az új genfi konzul sikere Gulyás szerint annak köszönhető, hogy Szászfalvi-Farkas Lenke két nyelven felsőfokon beszél, és évek óta a Külügyminisztériumban dolgozik. A politikus úgy fogalmazott, hogy a konzuli munka pedig nem a diplomácia csúcsa. Életrajza alapján úgy véli, hogy nem édesapja, a KDNP-s képviselő, Szászfalvi László miatt nyerte el a kinevezést. Egyelőre nem tervez a kormány szigorítást járványügyben. Újságírók azért nem vehetnek részt az Operatív törzs tájékoztatóin, míg a Kormányinfón igen, mert Gulyás Gergely elmondása szerint ragaszkodik az újságírókhoz. Azt nem tudta megmondani, hogy ki döntött úgy, hogy nem lesz személyes részvétel a sajtótájékoztatókon, de szerinte nem a Belügyminisztérium döntése volt. Egyelőre nem terveznek oltópontokat, a megnövekedett igény még nem indokolja. Az influenzaoltásból Orbán Viktor is a három összetevőset kapta meg. Az október 23-i tüntetésekre reagálva elmondta, hogy most az a felelős magatartás, hogy nem tartanak nagygyűléseket, de most nincs rendkívüli jogrend, így lehet tüntetni. A megemelt űrkutatási támogatást azzal indokolta, hogy a legnagyobbakkal nem tudunk versenyezni, de legalább a V4-es országoktól ne maradjunk le. Lehetséges, hogy átcsúszik jövő évre a Putyin-Orbán találkozó, még nincs meg ennek időpontja. A benyújtott adócsomagon nem módosítanak már. A foglalkoztattak száma már közelíti a tavalyit, már nem nagy a különbség, de több a részmunkaidős munkavállaló. Közölte, hogy gazdasági növekedés csak beruházásokkal lesz. Nem tudja, mi lesz jövőre, és hogy tartható-e a 4,8 százalékos növekedés. A kormány nem tervez most kijárási korlátozást, de ha az életvédelem miatt szükséges lesz, akkor elrendelik a gazdasági következmények ellenére.