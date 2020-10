Szijjártó Varsóban gyúrt lengyel kollégájával a Brüsszel elleni harcra

Orbán Viktor már május óta ígéri, hogy Baranya megye székhelyén is lesz egy újabb sokmilliárdos sportberuházás.

Döntött a kormány: megépül a PMFC új stadionja és befejezik a Dárdai Labdarúgó Akadémia építését is – adta hírül a pécsieknek Facebook-oldalán Hoppál Péter kormánypárti országgyűlési képviselő. Ugyan az erről szóló kormányhatározat egyelőre még nem jelent meg a Magyar Közlönyben, és a beruházásra biztosított pénzösszeg is ismeretlen, a Baranya megyei fideszes politikus már látványterveket is mutatott.



Arról, hogy a 2010 óta tartó országos stadionépítési hullámból Pécs sem maradhat ki, még a Népszava számolt be májusban . Akkor Hargitai János szintén fideszes parlamenti képviselő állította, hogy „tárgyalt Orbán Viktorral egy új pécsi stadion építéséről, és a miniszterelnök támogatást ígért”. A PMFC akkor jutott fel az NB III-ból a másodosztályba. Később lapunk azt is megírta , hogy a kormány milyen „trükköket” vet be a stadionépítéseknél, így a pécsinél is, az uniós előírások kijátszására. Júliusban pedig 444.hu írt arról, hogy a kormányfő a stadionépítést levélben is megerősítette Hargitainak, aki vélhetően a Hoppál által közzétett PMFC-látványtervekkel „győzte meg” a miniszterelnököt. Azt is megemlítették, hogy Pécsen már épül egy másik egyesület, a PVSK új sporttelepe 4,5 milliárd forintból, valamint 3 milliárdból a Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia is.