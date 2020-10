David Attenborough, Lou Bega és Rihanna után szabadon

Sacha Baron Cohen titokban leforgatta 2006-os Borat filmjének a folytatását, mely azt mutatja be, hogy Trump elnök Kazahsztán szintjére „emelte” az Egyesült Államokat.

Borat mindenkit meglepett. Mondom ezt annak tudatában, hogy 2006-ban a karaktert megformáló Sacha Baron Cohen a 2006-ban a Borat – Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika című mozifilmje akkorát robbant, hogy az antiszemita kazah újságíró karaktere világszenzáció lett. Sőt, mondhatni éltre kelt, hiszen Cohen sem nyilatkozik a figuráról, hanem ha arról van szó, akkor megszemélyesíti. Annak idején az interjúkat is Boratként adta a komikus. Persze, az első mozis kaland óta eltelt némi idő, de senki sem gondolt arra, hogy lesz újabb egész estés kaland, hiszen már senkit sem tud leleplezni, mindenki tudja, hogy mire várhat, amikor a bajuszos fazon megjelenik a színen. Ennélfogva mindenkit izgatottan várt a hír néhány hete, hogy Sacha Baron Cohen titokban leforgatott egy új filmet és egy szupertitkos licitálással egybekötött vetítésre meghívtak a klasszikus és a streaming stúdiókat egyaránt, hogy eladja a portékát. Hogy végül mennyiért kelt el a mű, nem tudni, csak annyi biztos, hogy a nyertes az Amazon Prime Video streaming szolgáltató lett, akik eleget téve Cohen kérésének, még az amerikai elnökválasztás előtt megtartották a bemutatót – október 23-án. Ebből már lehetett sejteni, hogy igencsak aktuális alkotásról van szó, mely minden bizonnyal túl kívánja lépni a szimpla szórakoztatás kereteit, társadalomformáló-konfrontáló alkotás akar lenni. A Borat következő filmje címmel bemutatott második rész számos ponton megújítja a formulát. A kiindulópont persze a nemlétező kazah valóság, ahol még mindig diktatúra van és Borat bukott figuraként kivégzés előtt áll. Mindeközben kiderül, hogy van egy lánya, Tutar (Maria Balakova) – aki a maga módján olyan faragatlan, mint az apja –, aki éppen a megmenekülés záloga lehet. A kazahsztáni hatalom kitalálja: Borat vigye el a lányát, effektíve ajándékba az Egyesült Államok alelnökének, Mike Pence-nek, hogy az országaik, most, hogy hasonló a politikai berendezkedés, jóban legyenek, és elintézze, hogy Donald Trump találkozzon a kazah elnökkel. Innentől fogva a Borat 2 úgy tudja hozni a szokásos meghökkentést, hogy a címszereplő folyamatosan álruhában és különböző maszkokban jelenik meg, így nem ismerik fel a valódi emberek, akikkel helyzet vagy jellem- alapon beleköt. Illetve, ott van Tutar, akit valamilyen módon befolyásos republikánus figurákhoz kell eljuttatni. Persze, az nem jön össze, amikor Cohen/Borat Donald Trumpnak beöltözve, a vállán cipelve adná át az alelnöknek az ajándékleányt, mivel fennakadnak a biztonsági embereken. Ha pedig a papa újságíró, akkor miért ne lehetne a lánya is az. Így levágják Tutar hónaljáról a szőrt, kikupálják őt és a lány interjút kér Rudy Giulianitól, New York egykori polgármesterétől, Donald Trump elnök jogászától. Guliani pazar alany, hiszen gond nélkül mondja az elnöki baromságokat (például, hogy a koronavírus nem tényező, miközben köhécsel), de a politikus nyitott arra is, hogy a fiatal lány flörtölésére „reagáljon”. Szinte látom lelki szemeim előtt, hogy #metoo mozgalom eufóriában tapsol örömében, hogy sikerült valakit botrányos szituációban, már-már „akcióban” lencsevégre kapni valakinek. Nem érdemes taglalni a szcénát, látni kell.



A főhős a cél érdekében még az amerikai elnöknek is kiadja magát Fotó: AMAZON STUDIOS

Fontos hangsúlyozni: a Borat 2. nem csak a Giuliani-féle jelenet miatt nevezhető merész és provokatív alkotásnak. Miközben benne vannak, az első részben megszokott általános baromságok, például a férfi nemi szervre húzott orvosi maszk, a fenék után szájban landoló lázmérő vagy a véres bugyi villantása a republikánus szűzlányoknak egy első bálozós esten. Borat és Tutar párosa komolyabb, abszurdabb hangvétel irányába is ellép, például amikor egy abortusz központban az apa a lányában lévő gyereket szeretné kivetetni, illetve amikor szélsőjobbos Trump-hívőkből csinálnak hülyét. Cohen pedig még a harsányságtól a sokkolásig mindent bevet: még két vírustagadóval is összebarátkozik egy karantén során vagy éppen Klu Klux Klán öltözetben köszön be egy republikánus pártgyűlésre. Mitől több ez, mint szimpla provokáció, ne adj Isten, propaganda? – vetődhet fel a kérdés. Attól, hogy Cohen zseniálisan érzi meddig mehet el, illetve, hogy megtalálta a lányát Maria Bakalova bolgár színésznő személyében, aki végig partner tudott lenni, mind színészként, mind komikaként. Infó: Borat következő filmje: Bemutatja az Amazon Prime Video