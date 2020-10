Bottas nyerte a harmadik szabadedzést is

Rég nem látott pilókeringőre lehet számítani.

Hat futammal a 2020-as szezon vége előtt matematikailag még nyitott az egyéni és a konstruktőri összevetés is, azonban Lewis Hamilton és a Mercedes előnye is behozhatatlanak tűnik. A német istálló már a most hétvégi Portugál Nagydíjon címet védhet, erre azonban egyelőre csekély az esély, mert 40 ponttal többet kellene szereznie, mint a Red Bullnak. Arra azonban jóval nagyobb sansz nyílik, hogy az egyéni pontversenyben 69 pont előnnyel vezető Hamilton megnyerje pályafutása 92. futamát, ezzel pedig ebben az összevetésben maga mögött hagyhatná a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumachert. Noha a 35 éves brit pilóta jó úton halad hetedik vb-címe felé, egyelőre nem rendelkezik szerződéssel a 2021-es szezonra. „Azt hiszem, egy ponton le kell majd ülnünk átbeszélni a dolgokat, de nem ez most számomra a prioritás: az elsődleges célom, hogy elvégezzem az idei munkát. Egyedül erre koncentrálok pillanatnyilag – nyilatkozta Hamilton a Portugál Nagydíj előtti sajtótájékoztatón. – Még nem hoztam meg semmiféle döntést, de maradni akarok. Amikor leülünk, általában hároméves periódusról van szó, de kérdés, hogy akarom-e még három évig folytatni. Sok kérdést kell még megválaszolni, ráadásul 2022-ben egy új korszak kezdődik az autókat illetően. Bizonyos szempontból izgat, hogy milyenek lesznek az autók akkor” – tette hozzá. A Mercedesnek egyelőre várnia kell arra, hogy véglegesítse 2021-es párosát, a Haas azonban csütörtökön bejelentette, a szezon végeztével lecseréli mindkét pilótáját, azaz Romain Grosjean és Kevin Magnussen is távozik. Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke elismerte, a szponzorpénzek is szerepet játszanak majd abban, hogy kik ülhetnek majd a csapat autóiba 2021-ben. „A tehetség fontosabb, de néhány versenyző mögött állnak szponzorok, akiket magukkal hoznak, úgyhogy minden opciót megvizsgálunk” – jelentette ki. Sajtóhírek szerint az amerikai istálló a Mick Schumacher – Nikita Mazepin kettőssel vághat neki a jövő évi bajnokságnak. Michael Scuhmacher fia, aki jelenleg vezeti a Forma-2-es világbajnokságot a Ferrari támogatását élvezi, szerződtetése esetén az olasz istálló valószínűleg kedvezményt adna a Haasnak a két csapat együttműködési megállapodásából, míg az orosz pilóta dúsgazdag édesapja – aki az Uralchem vegyiipari vállalat tulajdonosa – révén sok pénzt hozhatna a Haashoz. Sergio Pérez és a Racing Point esete megmutatta, hogy egyetlen pilóta sem érezheti magát biztonságban, míg úgy sem, hogyha érvényes szerződéssel rendelkezik. Mint ismert, a mexikói pilótát Sebastian Vettel szorítja ki a jövőre már Aston Martin nevet istállótól. Pérez korábban kijelentette, csak akkor marad a Forma-1-ben, ha versenyképes autót talál magának, a legfrissebb hírek szerint azonban a közelmúltban tulajdonosváltáson átesett Williamsszel tárgyal, s elsősorban a szponzori támogatásának köszönhetően az ugyancsak szerződéssel rendelkező, a Mercedes támogatását élvező George Russell helyét veheti át.

„Maradni szeretnék a Forma-1-ben, jelenleg más irányba nem érdeklődöm. Még nem írtam alá semmit, annyit tudok mondani, hogy vannak dolgok, amikben sikerült előrelépni” – fogalmazott sejtelmesen a mexikói. A Daimler-vezérigazgató Ola Källenius legutóbb arról beszélt, hogy a Mercedes csapatnál még agresszívebb költségcsökkentés várható, mint a vállalat többi részében, éppen ezért nem lehet arra számítani, hogy minden követ megmozgatnak azért, hogy Russell a Williamsnél maradhasson. A brit fiatal így elsősorban abban bízhat, hogy a Red Bullnál gyengén teljesítő Alex Albon elveszíti ülését, ez esetben Pérez is szóba jöhet az energiaitalosoknál. Igaz, Nico Hülkenberg is elsősorban erre a helyre ácsingózik. Vannak még nyitott kérdések az Alpha Taurinál is, a Forma-2-ben pallérozódó Red Bull-növendék Yuki Tsunoda érkezéséről hallani, ő Danyiil Kvjatot válthatja, amennyiben megkapja az F1-es szuperlicencet. Pierre Gasly helye sem tűnik teljesen biztosnak, őt a Renault csapatával hozták szóba, a francia alakulatnál ugyanis elgondolkodtak Esteban Ocon leváltásán és a másik francia alkalmazásán. S ha mindez nem lenne elég, az Alfa Romeo sem jelentette még be pilótapárosát.

Ami a pénteki szabadedzéseket illeti, délelőtt és délután is Valtteri Bottas (Mercedes) volt a leggyorsabb.

Folytatás szombaton, a harmadik szabadedzést déltől, az időmérőt 15 órától követhetik figyelemmel, míg a vasárnapi futam 14.10-től lesz látható az M4 Sporton.