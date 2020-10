Két év alatt összesen negyedmilliárdot utazott el Orbán

Külföldre jórészt csak egy napos villámlátogatásra megy a kormányfő. Az indonéziai három nap 80 millió forintba került az államnak.

Összesen 256 millió forintot költöttek az adófizetők pénzéből tavaly és idén szeptemberig Orbán Viktor miniszterelnök és stábjának közügyekben végzett utazásaira – derült ki az adatigénylésünkre a Külügyminisztériumtól megkapott listából. Eszerint a kormányfő és kísérete 2019 év elejétől idén szeptemberig 55 alkalommal utazott külföldre, a két év alatt összesen 93 napot volt távol Magyarországtól, azaz évi 250 munkanappal számolva minden ötödik munkanapon házon kívül volt a miniszterelnök. Az utazásainak jó része csak egy napos villámlátogatás volt, de akadtak hosszabb távollétek is. Így a tavaly áprilisi pekingi útja négy napos volt, míg idén júliusban öt napot töltött Brüsszelben. Az egy napos utazásokkal magyarázható, hogy a negyedmilliárd nagyobb része, 149 millió forint útiköltségre ment el, míg szállásra „csak” 95 milliót költöttek el. A Külügyminisztérium nem adta meg, hogy ez összesen hány vendégéjszakából jött össze, illetve konkrétan hol szálltak meg. Ám a szállásköltségből, az egyes utazások hosszából és az egyes utakon részt vevő delegátus létszámából hozzávetőlegesen ki lehet számolni, hogy milyen szintű szállásokon hajtotta álomra a fejét a miniszterelnök. A két napos utazások esetén egy vendégéjszakával kalkulálva (illetve háromnapos esetén kettővel) az jön ki, hogy Orbán Viktor és kísérői fejenként és átlagosan 78 ezer forintot fizet egy éjszakai szállásért. Hozzátéve: ez átlagos érték, a delegátusba a tolmácsokat és a biztonságiakat is beleszámítottuk, akik viszont nagy valószínűséggel nem ugyanolyan kategóriájú szállásra kerülnek, mint a miniszterelnök. Bár több mint egy tucat utazás csak egy napos volt, mégis szállásköltséget számoltak el. Feltehetően ez úgy történhetett, hogy a küldöttség hajnalban érkezett, vagy napközbeni tartózkodásra is béreltek szobákat, vagy a delegációban volt olyan személy, aki jóval előbb érkezett mint maga a kormányfő. Így volt ez Orbán Viktor tavalyi, washingtoni útjával is, amikor a miniszterelnök találkozott Donald Trumppal. Ez a látogatás szintén csak egy napos volt, ám 9,6 milliós szállásköltséget számoltak el. Az Orbán Viktorral együtt 18 fős küldöttség után fejenként 533 ezer forintos szobaszámlát kellett kifizetniük egy éjszakára. A másik, hasonlóan költséges szobaszámla tavaly szeptemberben jött össze, amikor a miniszterelnök és 11 fős kísérete három napot volt Rómában és 7,8 millió forintot fizetett a szállásért. Azaz két vendégéjszakával számolva fejenként mintegy 325 ezerért szálltak meg az örök városban. Az utazások közül a legdrágább az idén januári három napos indonéz kiküldetés volt, amikor a 12 fős küldöttség 80 millió forintba került az államnak. Tavaly március végén az Afrika nyugati partjai mellett lévő Zöld Foki Köztársaságba vezetett a kormányfői delegáció útja. Az egzotikus utazásra Orbán Viktor Szijjártó Péter, Budai Gyula, Rahói Zsuzsanna, Maróth Miklós, Tellér Gyula, Ponevács Pana Petra és Szőcs Géza kísérte el. A Külügyminisztérium nem adta meg, hogy melyik esetben repült a kormányfő nemzetközi légitársaság gépével, és mikor volt olyan, hogy a „honvédségi csapatszállítónak” vásárolt – ám effektíve kormánygépként üzemelő - Airbus gépeket használták. A tájékoztatás szerint a két év alatt 20 alkalommal repült Orbán Viktor a magyar honvédségi luxusrepülővel. Ám, hogy ez húsz le- és felszállást jelent-e, vagy húsz utazást, azt nem sikerült kideríteni a válaszból. Ugyanakkor pár utazásról tudott, hogy a miniszterelnök a honvédségi gépeket használta: így például tavaly a 28 fős miniszterelnöki küldöttség azzal ment el Jeruzsálembe. Ide a Külügyminisztérium 2,2 milliós útiköltséget számolt, ami nagyjából meg is felel az Airbus egy ekkora útra számított üzemeltetési költségeinek.