Minden jegy elkelt a Fradi BL-meccseire

A Mercedes brit versenyzője pályafutása 92. futamgyőzelmét aratta a Portugál Nagydíjon, így átadta a múltnak a legendás hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját.

Hiába nyerte meg a Portugál Nagydíj mindhárom szabadedzést Valtteri Bottas, mercedeses csapattársa, Lewis Hamilton az időmérő utolsó pillanataiban egy tizeddel jobb időt ment, mint a finn, így övé lett az első rajtkocka. A 35 éves pilótának ez volt az idei kilencedik, és pályafutása 97. pole pozíciója. A rajtot Hamilton jól kapta el, meg is tartotta az első helyet, közben Max Verstappen (Red Bull) és Bottas csatázott nagyot a második pozícióért, az eső pedig a pálya egy részén szemerkélni kezdett. Ez megkavarta egy kicsit a mezőnyt, Carlos Sainz (McLaren) az élre keveredett, Hamilton visszacsúszott harmadiknak, Bottas második volt. Az ötödik és a hatodik körben Bottas és Hamilton is visszaelőzte Sainzot, aztán Verstappen is lehagyta a spanyolt.



Auto: Formula One - Portuguese Grand Prix 2020 Fotó: RAFAEL MARCHANTE

A 20. kör elején Hamilton a célegyenesben könnyedén megelőzte Bottast, és átvette a vezetést. A kerékcserék sorát a Red Bull holland versenyzője kezdte meg az élmenők közül, ő a 24. körben járt a bokszban, Hamilton pedig a vezető pozícióból csak a 41. körben kapott friss abroncsokat. Bottas egy körrel később követte csapattársát, és Hamilton mögé tért vissza a pályára. Tíz körrel a leintés előtt Hamilton több mint 15 másodperccel vezetett Bottas előtt, a sikerét pedig csak az veszélyeztette, hogy begörcsölt a jobb lába. „Elég gyakran el kellett vennem a gázt, még az egyenesben is elemeltem róla a lábam, mert elég fájdalmas volt. Persze nem mehettem gáz nélkül az egész kör során, szóval azért nyomtam, amikor csak bírtam. Nehéz nap volt, minden a hőmérsékletről szólt, de a beállításokkal sikerült igazodnom a körülményekhez. A rajtnál szemerkélt az eső, aztán a hetes kanyarban elképesztően túlkormányzottá vált az autó. Ezután alaposan visszavettem a tempóból, mert nem tudtam, milyen körülmények várnak a pálya további részén. Talán jobban is védekezhettem volna Valtteri ellen, de úgy gondoltam, hogy inkább elengedem, és majd később elkapom. Szerencsére ez így is történt” – értékelt Hamilton, akinek ez volt az idei nyolcadik, és pályafutása 92. futamgyőzelme, mellyel átadta a múltnak a legendás hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját.

„Idő kell, hogy ezt még felfogjam. Nem is találom most a szavakat”

– válaszolt a rekorddöntést firtató kérdésre a brit pilóta, aki a plusz egy vb-pontot érő leggyorsabb kört is megfutotta a hajrában. Hamilton előnye öt futammal a zárás előtt 77 pontra nőtt az összetettben Botasszal szemben.



Auto: Formula One - Portuguese Grand Prix 2020 Fotó: JOSE SENA GOULAO

„Az első kör nagyon jól sikerült, az eső egy picit megnehezítette a dolgunkat, előnyben voltak, akik lágy gumikon rajtoltak – mondta a második Bottas. – Sikerült az élre állnom, aztán valamiért nem volt meg a kellő tempóm, de nem tudom miért. Próbáltam Lewis ellen védekezni, de nem nagyon tudtam mit csinálni” – tette hozzá. „Nagyon alacsony volt a tapadás a rajt után, szemerkélt is az eső. Próbáltam kimaradni a kalamajkából, de összeértem egy kicsit Sergio Pérezzel, nem nagyon hagyott nekem helyet. Aztán a saját versenyemre próbáltam koncentrálni, végül abban a pozícióba végeztem, amit megérdemeltem” – összegzett a harmadik Verstappen. Charles Leclerc negyedik lett, ami kiváló teljesítmény a változatlanul gyengélkedő Ferrarival, Pierre Gasly pedig ötödikként vitte célba az Alpha Taurit. A futamot rövid ideig vezető Sainz hetedikként ért célba Sergio Pérez (Racing Point) előtt, akit a Renault duója követett Esteban Ocon, Daniel Ricciardo sorrendben. Az utolsó pontszerző helyen a másik ferraris Sebastian Vettel ért célba. A vb egy hét múlva Imolában, az Emilia Romagna Nagydíjával folytatódik.