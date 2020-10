Hiánypótló: Budapestről is indult sehova sem tartó repülőjárat

Azoknak, akik a koronavírus-járvány idején sem bírják ki repülés nélkül.

Korábban a Népszava is beszámolt a Quantas légitársaság ausztrál légitársaság különleges járatáról, amely ugyanott landol, ahonnan felszáll, 7 órán keresztül Ausztrália látványosságai felett kering. A jegyek tíz perc alatt elfogytak rá. Az ún. "Flights to nowhere" utak a légitársaságoknak is hasznosak, mivel üzemidőben tudják tartani a repülőiket, mivel azok folyamatos repülésre vannak tervezve. A Magyar Hang cikke szerint már Magyarországon is elérhető a különös élmény, ráadásul Európában elsőként, amely a ferihegyi Aeropark, a Smartwings légitársaság és a Budapest Airport közös projektje.