Gulyás szerint a védekezés eredményessége és a tesztek száma közötti összefüggést semmi nem támasztja alá

Ezt Burány Sándor kérdésére válaszolva mondta a miniszter a parlamentben.

A párbeszédes Burány Sándor az MTI összefoglalója szerint a járvány második hullámát értékelve hétfőn a parlamentben arról beszélt: a számok napról-napra riasztóbbak, a felívelés „elképesztő” az esetszámokban, de a halálozási adatok „durva felfutása” is látható. Úgy vélte: bár a kormány a tavaszi és az őszi adatokat összeadva nézi a statisztikát, ha most akarjuk meghatározni, hogy miként kell cselekedni, akkor a legfrissebb tendenciákból kell kiindulni. Ennek alapján pedig – folytatta – az elmúlt 14 nap szerint a 100 ezer főre vetített halálozási adatokban Magyarország az ötödik legrosszabb helyen áll Európában, míg a 100 ezer főre vetített tesztek számában, csak négy ország végez kevesebb tesztet Magyarországnál.



Mi az oka, hogy makacsul nem akarják tesztelni Magyarország lakosságát? – tette fel a kérdést.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában azt mondta: a magyar egészségügy felkészült arra, hogy jelenlegi tendenciák folytatódása esetén is a ma ismert lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátást nyújtsa. Emellett – folytatta – mindannyiunk felelőssége, hogy a járványügyi szabályokat a lehető legnagyobb mértékben betartsuk, ha ez sikerül, akkor egyidejűleg fenntartható az ország működőképessége, és mérsékelni lehet a járvány okozta károkat. Jelezte: Magyarország továbbra is a WHO protokolljainak megfelelően tesztel, ahogyan a fertőzés terjed, úgy a tesztszámok is nőni fognak. Burány Sándor úgy reagált: az lenne a cél, hogy minél kevesebb kerüljenek lélegeztetőgépre, ennek viszont nem az lenne az iránya, hogy Magyarország megtartja Európa legszigorúbb tesztelési szabályát. Szerinte inkább a szlovák magatartás irányába kellene elmozdulni, ahol az egész országot tesztelik. Gulyás Gergely viszonválaszában arra hívta fel a figyelmet: a szlovák számok nem jobbak a magyarnál, azt pedig majd meglátják, milyen formában tesztelnek a szlovákok. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

önmagában a védekezés eredményessége és a tesztek száma közötti összefüggést semmi nem támasztja alá.

Ott áll fenn összefüggés, hogy a lehető leghamarabb kell vakcinához jutni, ezért Magyarország 6,5 millió oltóanyagra kötött le kapacitást az Oxfordban folyó kutatás kapcsán.