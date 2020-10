WHO: Jelenleg jóval a vírus mögött kullogunk Európában

Nagy a különbség a kampánygyűlések között. Barrett bírónő kinevezése lehet egy időre az utolsó republikánus siker.

Egy héttel az elnökválasztás előtt egyetlen kivétellel minden jel egy irányba mutat: Joe Biden lesz a következő amerikai elnök. A kivétel említésekor azonban a liberális oldalon idegesen rándulnak össze a kampányszakértők, mert négy évvel ezelőtt is egy irányba mutattak a jelek, Hillary Clinton helyett mégis Donald Trump költözhetett a Fehér Házba. A volt first lady, szenátor és külügyminiszter a New York Times honlapjának nyilatkozva maga sietett enyhíteni a szorongáson. Szerinte most más a helyzet, mert a választók már megismerték Donald Trumpot és kevésbé hajlamosak bedőlni az álhíreknek. A statisztikai adatokkal operáló FiveThirtyEight.com honlap szerint az országos felmérések átlagában Biden 8.7 százalékponttal vezet. Ennél szűkebb az egyes államokban végzett közvélemény-kutatásokból kiszámított előnye, viszont a képviselői körzetekben végzett felmérések megint csak nagyobb különbséget mutatnak. A végeredmény szempontjából az a legfontosabb, hogy Biden a hibahatáron kívüli előnnyel, Pennsylvaniában 5.5, Wisconsinban 6.4, Nevadában 7.7 százalékponttal vezet. Ha ezt a három államot (és a még könnyebbnek tűnőket) megnyeri, akkor nem lesz szüksége Arizonára (+2.4), Floridára (+2.2), Észak-Karolinára (+2.1), Iowára (-0.3), Georgiára (-0.4) vagy Ohióra (-1.0). A kihívó a hétvégén váratlan helyről kapott segítséget. Trump kabinetfőnöke, Mark Meadows egy tévéinterjúban kijelentette, hogy a kormányzat nem akarja feltartóztatni a koronavírus-járványt, azt majd a védőoltások és a gyógyszerek fogják megoldani. Biden és alelnök-jelöltje, Kamala Harris azonnal lecsapott az alkalomra és újra Trumpot hibáztatta, amiért nem tett meg időben mindent a Covid-19 megállításáért, nem jár elől jó példával a maszkviselésben, sőt, tömegek előtt tart kampánygyűléseket, ahol a többség semmilyen elővigyázatosságot nem mutat. Biden, Harris és a támogatásukra harcba szállt Barack Obama volt elnök ezzel szemben szigorúan betartja a tudományos szakértők tanácsait. Olyannyira, hogy kampánybeszédeiket a kocsijukban ülő közönségnek mondják el, akik taps helyett dudálással fejezik ki egyetértésüket. Trump tegnap azzal ijesztgette a pennsylvaniakat, hogy Biden győzelme esetén tönkre fogja tenni az energetikai szektort, olyannyira, hogy áramkimaradások lesznek. Az ellentábor folyamatosan a drámai járványadatokkal érvel: az Egyesült Államokban már 8.7 milliónál is többen kapták el a koronavírust, a halottak száma meghaladja a 225 ezret. A szenátusban hétfőn estére tervezik az Amy Coney Barrett legfelső bírósági kinevezéséről szóló zárószavazást. A republikánusoknak rendelkezésükre áll a szükséges többség, így indokolatlan kockázatnak tűnik, hogy az ülést Mike Pence akarja levezetni. Az alelnök kabinetfőnöke és több közeli munkatársa koronavírustól dőlt ki, ennek ellenére nem vonult karanténba, mint Kamala Harris tette hasonló esetben.