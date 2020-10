Borat dumájával reklámozza magát Kazahsztán

Orvosokra és nővérekre van szüksége Prágának, mert naponta százával fertőződnek meg az egészségügyi alkalmazottak. November 10. körül tetőzhet a járvány.

A teljes összeomlás szélére került a cseh egészségügy, ráadásul a gondokat belpolitikai nehézségek tetézik azután, hogy múlt héten megsértette a karanténszabályokat a mindössze egy hónapja hivatalban lévő egészségügyi miniszter, valamint a kormánypárt, az Ano frakcióvezetője. Andrej Babis miniszterelnök ugyanis Roman Pryluma tárcavezető és az Ano elnökhelyettesi tisztségét is ellátó Jaroslav Faltynek lemondását követelte, miután lencsevégre kapta őket a Blesk című bulvárlap, ez azonban visszaüthet rá. Faltynek ugyanis Babis nagyon is fontos szövetségese, akinek szintén szerepe lehetett a Gólyafészek-ügyben, melynek során a vádak szerint a miniszterelnök uniós támogatásokat vett fel törvénytelen módon. Az a tény, hogy Faltynek távozásra kényszerül annak lehet a jele, hogy egyre megosztottabb az Ano, s a súlyos járványhelyzet akár a pártban is helyrehozhatatlan károkat idézhet elő. A politikai erő népszerűsége 25 százalék alá csökkent, és a második hullámban mutatott siralmas járványkezelés miatt érezhetően pánik tört ki a kormánypártban. A gondokat tetézi, hogy a legutóbbi felmérés szerint a koalíciós partner szociáldemokraták be sem kerülnének a parlamentbe, a kabinetet kívülről támogató kommunistákhoz hasonlóan. Ezek is hozzájárulhatnak az Ano válságához. Az aggodalmat tetézi, hogy hiába a kormányzat kemény intézkedései, hiába zártak be egy sor intézményt, korlátozták a vendéglők nyitvatartását, vezették be a távoktatást sok gyermek számára, a járványt nem sikerült megfékezni, a halálozások aránya tekintetében az ország listavezető lett, a napi megbetegedések száma 12 ezer és 16 ezer közötti. Jan Hamácek kormányfőhelyettes, a szociáldemokraták elnöke egy héttel korábban még úgy nyilatkozott, hogy október 22-23 vízválasztó lesz, ekkor dől el, hatnak-e a szigorú intézkedések, ám az eredmény lesújtó volt, az új fertőzések száma ismét negatív rekordokat döntött meg. Két hét alatt megkétszereződött a halálos áldozatok száma: október 10-én a hivatalos statisztikák szerint még 1014-en vesztették életüket a Covid-19 következtében, 24-én viszont már 2147-en. Egy hét alatt pedig megduplázódott a kórházban kezeltek száma, jelenleg 5300 embert kell egészségügyi intézményben kezelni. A távozófélben lévő Prymula hétvégén azt közölte, az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének határához érkezett. Ezért, mint mondta, az eredetileg november elejéig, három hétre elrendelt szigorítások hatályát legkevesebb egy hónapig meg kell hosszabbítani. Úgy vélte, az egyes cégek még mindig nem élnek kellőképpen az otthoni munkavégzés lehetőségével. Hozzátette, végső esetben ismét teljesen leállhat az élet, csak a létfontosságú üzletek maradhatnak nyitva és az embereknek két hétig otthon kell maradniuk. A társadalom megosztott a hogyan továbbot illetően. Míg néhány hete a polgárok még nem látták szükségesnek a leállást, az ijesztő számok láttán a közvélemény megítélése is változik. Milan Kubek, a cseh orvosi kamara elnöke szerint a legkeményebb kijárási korlátozásokra van szükség, csak így menthetőek meg az emberi életek. Egyértelműnek nevezte, hogy az eddigi kormányzati intézkedések nem voltak elegendőek. Ezt Andrej Babis is elismerte, aki a YouTube-on megjelent felvételen azt közölte, további szigorításokat léptetnek életbe, amelyekkel elsősorban a 65 év felettieket próbálják védeni. A miniszterelnök azt reméli, a karácsony még megmenthető, az ünnepet az emberek családtagjaik körében tölthetik el, s nem kell kemény kijárási korlátozásokat bevezetni, ennek azonban az a feltétele, hogy novemberben megfékezzék a járványt. Hozzátette, a fényt a vakcina jelenti az alagút végén, elsőként az idősebbeket kell majd beoltani. Az egészségügyben nagyon súlyos helyzet alakult ki. Mintegy 5000 orvos és nővér küzd Csehországban a frontvonalban a járvány ellen, de azért lesz nehéz elkerülni az összeomlást, mert naponta több száz egészségügyi alkalmazott fertőződik meg. Eddig mintegy 13 ezer egészségügyi alkalmazott kapta el a vírust. A prágai kormány arra kérte mindazokat, akiknek egészségügyi képzettségük van, vagy valamiért elhagyták a szakmát, térjenek vissza a szektorba. Múlt csütörtökön a kabinet elfogadta azt a javaslatot, amely szerint Csehország 90 napra „kölcsönözhet” orvosokat az Európai Unió, illetve a NATO tagállamaiból. Lubomír Metnar védelmi miniszter közlése szerint katonai orvosok első csoportja az Egyesült Államokbeli Texasból és Nebraskából érkezik, mindannyian a Nemzeti Gárda tagjai, akik már hazájukban is tapasztalatokat szereztek a járvány elleni küzdelemben. Nagy szükség van rájuk, mert a kormány szerint a járvány november 10. körül éri el csúcspontját. Akadnak olyan vélekedések is, amelyek szerint csak a csoda mentheti meg Csehországot. A múlt hét utolsó három napján ugyanis összesen félszázezerrel emelkedett a napi fertőzések száma. A fertőzöttekkel kapcsolatba kerülők felkutatása már szeptemberben összeomlott, de ami szintén nagy baj: nem tudják ellenőrizni, hogy a karanténba rendelt személyek tartják-e magukat az előírásokhoz. Eddig egyetlen alkalommal fordult elő, hogy komolyan megbüntettek egy karanténszabályt megszegőt: még szeptember végén hároméves börtönbüntetésre ítéltek egy nőt, mert maszk nélkül ment az élelmiszerüzletbe. Az előírásokat be nem tartókat 3 millió korona (42 millió forint) büntetésre kötelezhetik.