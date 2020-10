Orvosi kamara: a fertőzés megfékezése kormányzati felelősség

Szigorú járvány-intézkedéséket követelnek az orvosok.

Az orvosok és betegek érdekében azonnali cselekvésre szólítja fel a kormányt a Magyar Orvosi Kamara a honlapján. Mint írják: a járvány okozta humanitárius és egészségügyi katasztrófa elkerülése érdekében mielőbb hozzák meg a nemzetközi ajánlásoknak és gyakorlatnak megfelelő, szigorító intézkedéseket. A köztestület arra figyelmeztet, hogy a COVID-19 járvány gyors súlyosbodása várható. Ezért az egészségügyi krízis küszöbén egyebek mellett azt kérik, hogy a tömegrendezvényekre szigorúbb és a jelenleginél következetesebb szabályok vonatkozzanak. Korlátozzák a vendéglátó- és szórakozóhelyek nyitva tartását és vendégszámát. A köztestület ismét alkalmazná a vásárlási idősávot az idősek védelmére. Határozott fellépést sürgetnek a vírusszkeptikus, a járványveszélyt lebecsülő csoportok ellen. Szerintük ugyanis a kormányzat magára hagyta az orvosi kamarát az ellenük való harcban. Arra is figyelmeztetnek, hogy a COVID-betegek ellátására kijelölt intézményeket erősen leterheli, hogy a fertőző betegek ellátása mellett a napi üzemben is helytálljanak, ezért azt kérik a kormánytól, hogy az ütemezhető, későbbre halasztható ellátásokat függesszék fel. Azt kérik, a Magyar Orvosi Kamara és az orvostársadalom számára a kormány tegye hozzáférhetővé a járványügyi védekezést, az átvezényléseket, valamint a források allokációját, a kórházak feladatelosztását meghatározó és a járvány különböző szakaszainak védekezését leíró alapdokumentumot. Jelzik azt is, ha a kormány sokat késlekedik a járvány tömeges fertőzésekkel járó szakaszával kell szembenézni, potenciálisan napi több ezer új fertőzéssel és akár több százas nagyságrendű halálozással. Ehhez az egészségügy túlterhelése és az egészségügyi dolgozók tömegeinek megbetegedése miatt, a megfelelő ellátás hiányában egyéb betegségben elhalálozók száma is hozzáadódik majd – figyelmeztetnek.