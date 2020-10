Hetvenkilenc millióra büntetett eddig Kövér

Elsősorban ellenzéki politikusokat, ugyanis ennek az összegnek mindössze 0,56 százalékát kellett a kormánypártiaknak befizetniük.

Összesen 5,7 millió forintnyi fizetéstől fosztották meg Jakab Pétert ebben a parlamenti ciklusban. Kövér László házelnök több mint 4,4 millió forintra büntette a Jobbik elnökét a héten, miután egy zsák krumplit próbált Orbán Viktor miniszterelnöknek adni az Országgyűlésben, hogy felhívja a figyelmet a borsodi időközi választás fideszes trükkjeire, de korábban is róttak már ki rá bírságot. Ezzel Jakab lett a legjobban büntetett parlamenti képviselő, megelőzve a 2,5 millió forintnál járó párbeszédes Tordai Bencét. A képviselőnek a büntetést a fizetéséből vonják le, így a szabályok szerint egy ideig csak minimálbérnyi juttatást kaphat Jakab. – Osztunk szorzunk a feleségemmel, és mint mindent, úgy ezt is meg fogjuk oldani. A feleségem tudja, hogy amit a fejembe veszek, azt véghez viszem – reagált lapunknak a Jakab Péter. A pénzbüntetések a fideszes parlamenti többség által elfogadott lex Hadházy életbe lépése óta emelkedtek meg drasztikusan. Ez volt a válasz arra, hogy Hadházy Ákos független képviselő az önkormányzati választások után a parlamenti pulpituson felszólaló Orbán Viktor elé tartott táblákat, egyebek mellett „muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott” felirattal. A pénzbüntetéseket a legsúlyosabb esetekben kiszabható egy hónapos fizetésmegvonásról hat hónapra emelték, de már az Országgyűlésből is kitilthatók a képviselők. A 24.hu korábbi közérdekű adatkérése és a Népszava idei évre vonatkozó számításai alapján 2010 óta összesen 79 millió forintnyi büntetés szabtak ki képviselőkre, elsősorban ellenzéki politikusokra, ugyanis ennek az összegnek mindössze 0,56 százalékát kellett a kormánypártiaknak befizetniük. Ez persze azzal is magyarázható, hogy a fideszes kétharmad nyomasztó súlyával szemben az ellenzék csak úgy tud látványosan tiltakozni, ha megszegik a szabályokat. A legerőteljesebb akciójuk a túlóratörvényről szóló szavazáshoz kötődik: 2018 decemberében elfoglalták az elnöki pulpitust és megpróbálták megakadályozni a törvény elfogadását. Akkor számos képviselők kapott büntetést, a kivetett összeg meghaladta a 40 millió forintot. Az ellenzéki képviselők korábban több ízben is sikerrel fordultak a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához. Egy 2016-os ítélet szerint – a mostani szemmel már enyhének számító – magyar büntetési gyakorlat sérti a képviselők véleménynyilvánítási szabadságát, illetve a testület egyértelművé tette, hogy szimbolikus akciók – például táblák feltartása – is a parlamenti politizálás részét képezik. Jakab Péter is jelezte lapunknak, hogy minden jogorvoslati lehetőséget ki fog használni, első körben a mentelmi bizottsághoz fordul fellebbezéssel.