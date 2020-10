Trump még ünnepelt egyet, Biden új frontokon támad

Az utolsó héten az elnök védeni próbálja négy évvel ezelőtti pozícióit. Biden a Demokrata Párt teljes győzelemre játszik.

A diadalmas Donald Trump a Fehér Ház kertjében ünnepelte meg, hogy a szenátus konzervatív többsége a legfelsőbb bíróság tagjává választotta Amy Coney Barrettet. A 49 éves, a katolikus egyház egyik legkonzervatívabb, a férfiak felsőbbrendűségét valló vonulatához tartozó bírónőtől a jobboldalon azt várják, hogy szavazatával segítse megvédeni az abortuszt tiltó jövendőbeli törvényeket és mindenben a Republikánus Párt ízlése szerint foglaljon állást. Trump négy éve alatt már a harmadik tagot küldhette a kilenc fős testületbe, ahol most 6:3 arányú konzervatív túlsúly alakult ki. Ez évtizedekre sok mindent meghatározhat, hiszen a legfelsőbb bíróság döntéseit semmilyen törvény vagy választási eredmény nem írja felül. Így a jobboldal fő bázisát adó diploma nélküli fehér férfiak hiába lesznek a demográfiai folyamatok vesztesei, még akár egy emberöltőn át védeni tudják társadalmi és gazdasági privilégiumaikat. A konzervatív bírók pozícióba juttatása volt a Republikánus Párt fő célja, amiért még Trump emberi gyengeségeit és személyeskedő kirohanásait is elviselték. Az alkotmánybíróság szerepét is betöltő legfelsőbb bíróság mellett az elmúlt években több száz körzeti és fellebbviteli bírót is életük hosszáig vagy lemondásukig tartó tisztségekbe neveztek ki, ami jól fog jönni, amikor meggyengülnek a politikai pozícióik és csak jogi eszközeik maradnak a többségi szándék blokkolására. Nem véletlen, hogy Joe Biden a hatalommal való visszaéléssel vádolta a republikánusokat, akik 2016 márciusában az akkori választási évre hivatkozva nem engedték szavazásra Barack Obama mérsékeltnek tartott legfelsőbb bírósági jelöltjét, ellenben most nyolc nappal a vesztésre álló választás előtt is könyörtelenül áthajtották Barrett kinevezését. Biden, hogy enyhítse a pártja radikális szárnya felől érkező nyomást, de jobbról se adjon támadási felületet, bejelentette, hogy győzelme esetén liberális és konzervatív jogi szaktekintélyekből álló bizottságot állít fel, amely felülvizsgálná a legfelsőbb bíróság működését. Ebből nyilván nem jön ki semmi, s a következő években – előre nem látható esemény híján – nem várható üresedés a testületben. A Demokrata Párt sebei nyalogatása helyett a jövő keddi eredmény maximalizálásával van elfoglalva. Biden Georgiában, majd Iowában és Floridában kampányol – pedig a papírforma szerint az elnökválasztás megnyeréséhez nincs is rájuk szüksége. Az agresszív taktika arra utal, hogy a liberális oldal nem éri be a Fehér Házzal, vérszagot érez és a törvényhozás mindkét házában többségbe akar jutni. Trump eközben Arizonában, Michiganben, Wisconsinban és Pennsylvaniában tölti az idejét, ahol négy éve nyert, de most vesztésre áll. Ez defenzív felfogásra utal. Az elnök a tévéreklámokban sem bízhat, mert Biden ezekre legalább kétszer többet költhet az utolsó napokban. Nem mintha sok meggyőzendő választó maradt volna – 70 millióhoz közelít a korai és levélszavazók száma, a többiek zöme is szilárdan eldöntötte, kire adja a voksát. A várakozások szerint a sok levélszavazat miatt november 4-én reggelre sem lesz még végeredmény. Mindkét oldal jogászok seregét fogadta fel arra készülve, hogy mindenhol megtámadják a szoros eredményeket. Itt jön a képbe a legfelsőbb bíróság, ahol ezek az ügyek kiköthetnek.