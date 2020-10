Merkely Béla szerint decemberben már olthatnak koronavírus ellen

Borka-Szász Tamás a történtek után azonnal kilépett a pártból és lemondott.

Január 24-én választják meg Borka-Szász Tamás utódját a VII. kerületben - írja a Telex az önkormányzat honlapjára hivatkozva. A 4. számú választókerületben azért kell új szavazást kiírni, mert a DK-s politikus lemondott mandátumáról, miután nyomozók jelentek meg a kerületi polgármesteri hivatalban. Mint a Népszava is beszámolt róla , a hírek szerint egy áramlopási ügy áll a háttérben, amelynek a DK volt országos elnökségi tagjának is köze van. A gyanú szerint a volt képviselő egy ún. bitcoin-bányát üzemeltetett az irodájában, amihez a hivatali áramot használta. A Magyar Nemzet már azt is tudni véli , hogy hamarosan megindulnak a kihallgatások. A kormánylap cikke szerint a lopás ténye is bizonyított.