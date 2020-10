Az érdi focicsapat 14 játékosa lett koronavírusos

25 év után játszik először Bajnokok Ligája-meccset a Ferencváros.

Az apropót pedig Rebrov múltja adja: mint a Népszava is megírta , a 46 esztendős Rebrov futballistaként 1992 és 2000, valamint 2005 és 2008 között erősítette a kijevieket, akikkel kilenc bajnoki címet nyert, az 1998/99-es idényben pedig az elődöntőig jutott a legrangosabb európai kupasorozatban. A szakember vezetőedzőként 2014 és 2017 között irányította az együttest, amellyel egymást követő két évben is elhódította a bajnoki címet, és a BL-ben is eljutott az egyenes kieséses szakaszig. Rebrov a szövetség honlapja szerint azt nyilatkozta, nem szerette volna, ha volt klubját megkapják, de most a Ferencváros edzőjeként úgy kezeli a csapatot, mint bármelyik másik ellenfelet. A Fradi és Dinamo Kijev összecsapása szerda este 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában. A nézőtérről több mint 7 ezren buzdíthatják a hazaiakat. Ez a járványügyi szabályok miatt így is teltháznak számít. A legrangosabb európai kupában utoljára 25 éve szerepelt az FTC. Hasonló bravúrt az azóta másodosztályú Deberecen tudott véghezvinni még 2009-ben. A pályán történő legfontosabb fejleményekről a Népszava is beszámol élő közvetítésesében.