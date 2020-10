Eddig 13 ember halálát okozták a tájfun miatti földcsuszamlások Vietnamban (videó)

Csak nem akar véget érni az új orosz űrrepülőtér, a „Vosztocsnyij” (Keleti) körüli botránysorozat.

A Roszkoszmosz orosz űrkutatási vállalat vezetője Dmitrij Rogozin ezúttal a kozmodróm építéséért felelős főigazgatót, Jevgenyij Rogozt menesztette. Nem sokáig maradhatott a helyén: 2019 áprilisa óta töltötte be ezt a tisztséget. Az ő feladata lett volna az, hogy helyrehozva elődei súlyos hibáit, kész állapotba hozza a kozmodróm indítóállásait. Megrovásban részesült Andrej Ohlopkov, a földi infrastruktúráért felelős főigazgató, és Vlagyimir Zsuk főmérnök. Hivatalosan nem voltak hajlandóak kommentálni az űrközpont igazgatójának, a 46 éves Roman Bobkovnak az őrizetbe vételét, amiről többek között a Kommerszant című lap is beszámolt. Hivatali visszaéléssel vádolják. Azzal, hogy Dmitrij Fomincevvel, a védelmi minisztérium egyik főfelügyelőjével összejátszva félmilliárd rubeles kárt okozott az államnak. A minisztérium főfelügyelője Bobkov rábeszélésére szemet hunyt az építkezési normák megsértése, a technikai előírások semmibevétele, a tervdokumentáció figyelmen kívül hagyása felett és hamis tájékoztatást adott mind erről. Olyan jelentéseket írt, amelyek a Roszkoszmoszt megtévesztve a megépült létesítmények biztonságosságát igazolták, pedig súlyos katasztrófák lehetőségét hordozták magukban. Ellenszolgáltatásként Bobkov megígérte a főfelügyelőnek és feleségének, hogy félmillió rubeles havi fizetéssel járó munkát biztosít majd nekik a központban. Több orosz hírportál is úgy tudja, hogy Bobkovot december 22-ig tartják fogva. Az ő központjának a felelőssége lett volna a kozmodróm létesítményeinek az üzemeltetése, a rakétaüzemanyag beszerzése, tárolása, a fellövés utáni helyreállítás. Felsorolni sem lehet, milyen jelentős feladat hárult Bobkovra. Karrierje felfelé ívelt, egyre jelentősebb feladatokkal bízták meg, munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Nemcsak őt, Fomincevet is letartóztatták. Okkal teszi fel a kérdést az RGRU hírportál: ki maradt egyáltalán a helyén? S ami ennél is nagyobb kérdés: miért nem vették komolyan a Roszkoszmosz fejének az intelmét a korrupció elleni harc elsődlegességéről. Arról, hogy nem tűri el a lopást és a korrupciót semmilyen szinten. Ezt sokkal nagyobb bajnak tartja, mint a NATO-t és az amerikai rakétatechnikát. A tolvajok az állam védelmi képességét károsítják. Rogozin ezt árulásnak tekinti. A Vosztocsnyij kozmodróm mintha megtestesítené mindazt az előremutatót, ami az orosz űrtechnika nagyszerűségét demonstrálja, és mindazt az átkot, amelyet a korrupció hordoz magában. Vlagyimir Putyin még 2007-ben döntött arról, hogy a Kína és a Bajkálontúli határterület szomszédságában építik meg a Szovjetunió felbomlása után Kazahsztánban rekedt Bajkonuri űrrepülőtér helyettesítését szolgáló új bázist. 2012-ben megkezdődött az első rakéta-indítóállás építése, és nemsokkal később már robbant is az első politikai bomba: kiderült, hogy a „Dalszpecsztroj” építkezési vállalat nem adott teljes körű tájékoztatást a kormánynak a jelentkező súlyos problémákról. Menesztették a cég vezetőjét. Később háromszorosára emelték a munkások létszámát, miután a kifizetetlen bérek miatt még éhségsztrájkra is sor került. Akkoriban több mint 140 bírósági eljárást kezdeményeztek az elszenvedett károk miatt. Az egyik építési cég vezetőjét 3 éves szabadságvesztésre ítélték több száz millió rubel ellopásáért. De ez még csak a kezdet volt… Nem győzték leváltani vagy éppen börtönbe csukni az éppen csak hogy kinevezett vezetőket, hol selejtesnek bizonyult az indítóállások betonozása, hol a tervezett költségeket lépték jelentősen túl. Mindennel próbálkoztak, hogy megakadályozzák a példátlan méretű lopásokat, arra is volt példa, hogy kamerákkal és szputnyikokkal akarták követni a munka főbb fázisait. Mindhiába! Ilyen körülmények között csodaszámba megy, hogy gigantikus építkezésekkel igyekeznek biztosítani a megálmodott űrhajók tervezett felbocsátását. Kár, hogy a grandiózus terveket és megoldásokat a végnélküli botrányok elhomályosítják.