Takarékosságra késztette a magyarokat a járvány

Kanadai kézbe kerül az ikonikus kirakós játék, miután a Spin Master megvette a magyar találmány tulajdonjogait.

A Spin Master játékgyár 50 millió dollárért, több mint 15 milliárd forintért megvásárolja a Rubik’s Brand Limitedet, a Rubik-kocka tulajdonjogait birtokló céget – írta a telex.hu a Huffington Post hírére hivatkozva. Azt egyelőre nem tudni, hogy Rubik Ernő kiszáll-e a cégből, illetve hogy mennyiben részesedik a vételárból. A kanadai cég elsősorban annak köszönheti sikerét, hogy egyre másra vásárolja fel a Rubik-kockához hasonló ikonikus játékokat. Rubik Ernő az üzlettel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy izgatott, hogy a Spin Master beteljesítse az elképzeléseit, miszerint a játék révén gondoskodjon a jövő okosabb generációjáról. A kockáról, valamint annak tanulságairól írt hosszabb cikket a hétvégi Washington Postba Rubik Ernő. ,,A kocka kirakása olyan kihívás, amely kortól, végzettségtől és nemzetiségtől függetlenül sok embert megfertőz, ugyanakkor egyfajta metaforává is vált, amit akkor használnak, ha egy ügy megoldása nagyon összetett - írta a Kossuth-díjas feltaláló. Rubik szerint a kockának van olyan aspektusa, ami a jelenlegi pandémiás időkre is érvényes. A kocka több mint 43 trillió kombinációt tartalmaz, de csak egyetlen kiindulási, illetve megoldási pozíciója van. Ha a maga egészében nézzük a megoldási folyamatot, akkor reménytelennek tűnhet, tudni kell hozzá, mi történik az összes oldalon - a rendet nem lehet rákényszeríteni a kockára, kísérletünk akkor kudarcba fullad. A megtekert kocka reményvesztettséget, dühöt, szorongást, az elveszettség érzetét keltheti bennünk, ilyenformán pedig az idei pandémiás évben könnyen úgy érezhetjük magunkat, mintha egy ördögi Rubik-kocka foglyai lennénk. De kocka kirakása nem lehetetlen: összpontosítás és kitartás kell hozzá, a folyamat pedig nyitottságra és kíváncsiságra ösztökél. Ugyanakkor azt Rubik is elismeri, hogy csak kevés ember tudja magától kirakni - a legelső kirakása neki például egy hónapba telt. Viszont szinte bárki megtanulhatja másoktól a helyes stratégiákat és algoritmusokat. Napjainkban súlyos problémával kell szembenéznünk, legfontosabb feladatunk pedig, hogy "feltörjük azt a kódot", amivel megállíthatjuk a járványt - véli Rubik. Amikor az emberiség valamilyen válsággal szembesül, nem szabad elfelejteni, hogy hasonlóságaink túltesznek a különbözőségeinken. A nagyszabású és innovatív megoldásokhoz nyitott eszmecsere és szoros figyelem szükségeltetik - akárcsak a kocka esetében. Mindannyian egy rejtvényt próbálunk megfejteni, és egy olyan kihívás esetében, amely átvitt értelemben olyan összetett, mint egy Rubik-kocka. Bátorság kell ahhoz, hogy a kíváncsi és találékony elmékre tudjunk hagyatkozni.