Hatvanéves a megfoghatatlan argentin csatárzseni

Pénteken ünnepli születésnapját az „Isten jobbkezének” is nevezett argentin futball-legenda, akit Sallai Sándornak kellett fogni az 1982-es vb-n.

Pénteken lesz hatvan éves Diego Maradona. Az argentin futball-legenda nem nyert annyi trófeát, mint a brazil Pelé, kevesebb gólt is szerzett, mégis sokan őt tartják a valaha élt legjobban cselező, legkiismerhetetlenebb játékosnak, az pedig örökre eldönthetetlen vita lesz a két sztár rajongói között, hogy melyikük volt a jobb. Az 1986-os vb-n Maradona két gólt is szerzett Anglia ellen, mindkettő örökre emlékezetes marad: az egyiknél a feje fölött jobb kézzel ütötte a kapuba a labdát, úgy, hogy azt a játékvezető nem vette észre, a másiknál hat játékost kicselezve talált a hálóba, utóbbi gólját azóta úgy tartják nyilván, hogy az volt a vb-k történetének legszebb megoldása. A magyar válogatott az 1982-es spanyolországi világbajnokságon találkozott az argentinokkal. A tornára címvédőként érkező dél-amerikaiak 4-1-re nyertek a hét védővel felálló magyar együttes ellen. Maradona két gólt szerzett, őrzését a 60. születésnapját szintén idén, csak már márciusban ünneplő Sallai Sándornak kellett volna megoldania. „A meccs előtt Mészöly Kálmán szövetségi kapitány azt mondta, kérdezzem meg Kardos Józsefet és Garaba Imrét, mit lehet kitalálni Maradona ellen, ők ugyanis edzőmeccsen már találkoztak vele – idézte fel a harmincnyolc évvel ezelőtti mérkőzés előtt történteket Sallai a Népszavának. - Én ezt megtettem, de a válasz nem nyugtatott meg, azt mondták, még felrúgni sem tudták, nemhogy leszerelni, Maradonát nem lehet megállítani. Ezek után nem volt rajtam nyomás, hiszen megoldhatatlan feladatot kaptam. Megpróbáltam mindent, de én is azt éreztem, hogy nem lehet Maradona ellen tenni semmit.” A magyar válogatott hét védekező játékossal lépett pályára az argentinok ellen, az volt az elképzelés, hogy megpróbálja a csapat a később sikerrel alkalmazott, akkoriban egyedülállónak számító tolódásos védekezéssel leszűkíteni Maradona mozgásterét. „Ez azonban semmit sem ért, Maradona mindig mást csinált, mint amire számított az ember – mondta Sallai. - Ha közel álltam hozzá, akkor arrébb lökött, mielőtt odaérkezett hozzá a labda, és máris méteres előnnyel indult el, a cselei kiismerhetetlenek voltak, mindig az ellenkezőjét tette annak, amire az ember számított, mindezt pedig olyan sebességgel, hogy alig tudtam követni. Szabálytalankodni egyszer, legfeljebb kétszer lehetett vele szemben sárga lapos figyelmeztetés nélkül, hiszen világsztár volt, a játékvezetők igyekeztek védeni, amennyire lehetett.” A válogatott védő 1979-ben, a Japánban rendezett U20-as vb-n is találkozott Maradonával, igaz, akkor nem a pályán. A magyarok a csoportkörben kiestek, az argentinok világbajnokok lettek. „Már akkor is óriási sztár volt, különleges bánásmódban részesítették, a szállodában az étkezéseknél a többiektől külön asztalnál ült az akkori szövetségi kapitánnyal, César Luis Menottival, aki később is rengeteget segített neki – emlékezett vissza a korábbi magyar válogatott védő. - A pályán nem tudtam lefutni, amikor találkoztunk, ha most rendeznénk egy futóversenyt, szerintem megelőzném.” Maradona visszavonulása után komoly alkohol- és drogproblémákkkal küzdött. Kezelőorvosa szerint több elvonókúra után a korábbi futballzseni már nem nyúl kábítószerhez. „Évek óta nem drogozott, de sajnos az alkoholnak továbbra sem tud ellenállni – jelentette ki Leopold Luque. - Antidepresszánst szed, amitől éjszaka alig tud aludni, gyakran fáradt, kimerült. A karantén szörnyű volt számára, Diegót a futball élteti, mentálisan nagyon megviselte a több hónapos kényszerszünet.” Maradona fantasztikus születésnapi ajándékot kap pénteken: ekkor folytatódik a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt argentin labdarúgó-bajnokság, és ő a Gimnasia y Esgrima La Plata edzőjeként ott lehet pálya szélén. A mérkőzés egy kis ünnepséggel kezdődik az argentin futballcsillag születésnapja alkalmából.