Ferencvárosi találat is lehet a hét BL-gólja

Elégedettek a magyar bajnoknál, miután 0-2-ről sikerült egyenlíteni az utolsó pillanatokban a Dinamo Kijev ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

Egy órán át alárendelt szerepet játszott az FTC a Dinamo Kijev ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A vendégek magabiztosan és megérdemelten vezettek 2-0-ra a Groupama Arénában. A ferencvárosiak az 59. percben Tocmak Nguen találatával csökkentették a különbséget, majd fokozatosan fölénybe kerültek és a 90. percben Franck Boli találatával ki is egyenlítettek. A kijeviek ekkor már csak tízen voltak a pályán, mert csapatkapitányukat, Szerhij Szidorcsukot egy elkésett ütemű becsúszás miatt második sárga lappal a 86. percben kiállította a játékvezető. A magyar együttes dicséretet érdemel azért, mert egyetlen pillanatig sem adta fel, és bár teljesítménye messze elmaradt az elmúlt hetekben megszokottól, az elszántsága, küzdeni akarása egy pontot eredményezett. A döntetlenért 900 ezer euró prémium is érkezik majd az európai szövetségtől (UEFA) a zöld-fehér klub számlájára. "Nagyon elégedettek lehetünk, hogy az elveszített első félidő után sikerült kijavítanunk a hibáinkat - mondta Szerhij Rebrov, a ferencvárosiak ukrán trénere a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. - Tokmac gólja nagyon fontos lökést adott nekünk, a körülmények ismeretében elégedett vagyok az egy ponttal. Nehezítette a dolgunkat, hogy sok játékosunknak nincs BL-tapasztalata, ellentétben a nagyon erős Dinamo futballistáival. Az első félidő hibáit mégis sikerült kijavítani, de a döntetlen eléréséhez az is kellett, hogy szünet után sokkal agresszívebben játszottunk, megnyertük a fontos párharcokat." A kijeviek román szakvezetője, Mircea Lucescu szerint a kiállítás befolyásolta a mérkőzés alakulását. "Furcsa meccs volt, az első félidőben a mi akaratunk érvényesült, a másodikban miután megkaptuk az első gólt, sokkal bátrabb lett az ellenfelünk. Aztán következett a kiállítás, ez megzavart bennünket, még jobban visszaestünk, és jött a második gól. Szidorcsuk kiállítása döntő jelentőségű volt. A Ferencváros jó csapat, a megnézett felvételek alapján állítom, sokat fejlődött az utóbbi időben. Rebrov jó klubokból, jó pénzért európai szintű játékosokat igazolt, jó munkát végzett, mégis úgy gondolom, ezt a mérkőzést mi engedtük ki a kezeink közül, győznünk kellett volna.” "Rebrov a cseréivel legyőzte Lucescut", írta az ukrán football24.ua című portál. A szerző szerint az FTC játéka hatékonyabb és veszélyesebb lett a cseréknek köszönhetően, ezzel szemben a kijeviek teljesítménye nem javult. Az ua-football.com úgy értékelt, hogy az első félidőben el kellett volna döntenie a Kijevnek a találkozót, a ferencvárosiak 0-2 után feszültek, idegesek voltak, ha ekkor szerez még egy gólt a Dinamo, akkor eldől a találkozó. A második félidőről azt írja, hogy a kijeviek rettenetesen játszottak, az utolsó másodpercekben még ki is kaphattak volna, ha Zubkov bombája után a labda nem kerüli el kevéssel a kaput. A harmadik fordulóban jövő szerdán az FTC a Juventust fogadja a Puskás Ferenc Stadionban, a Dinamo Kijev a Barcelona vendége lesz.

Részben megvalósult távolságtartás Az UEFA úgy döntött, hogy az európai kupameccseken a stadionok egyharmadát meg lehet nyitni a szurkolók előtt, amennyiben a tagországok egészségügyi hatóságai nem rendelkeznek másként. Az európai országok többségében zárt kapus mérkőzéseket rendeztek, de Magyarországon az illetékes hatóságok eseményenként mérlegelnek: a Hungaroringre nem mehettek nézők, a futballstadionokba viszont beengedik őket. A kijeviek elleni találkozó előtt a nézők beengedésénél a folyamatos figyelmeztetések hatására működött a másfél méteres távolságtartás, a stadionban az oldallelátókon is egymástól távol ültek a drukkerek, a kapu mögött viszont egy kupacban szurkoltak az ultrák. Szintén nem volt megoldott a távolságtartás a Groupama Aréna büféjében, ahol kevesen tartották magukat a felfestett vonalakhoz és a maszkokat is sokan levették.