Több mint kilenc tonna kokaint foglaltak le Kolumbiában

Több embert letartóztattak, és megsemmisítettek két, fegyveres csoportok által használt leszállópályát is Uribia és la Guajira megyékben.

Több mint kilenc tonna kokaint foglaltak le körülbelül egy hét alatt a kolumbiai hatóságok más országok hivatalaival közös műveletek során – jelentette be a latin-amerikai ország főügyésze helyi idő szerint csütörtökön. Francisco Barbosa tájékoztatása szerint



Hozzátette, a műveletekben részt vett egyebek közt az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodája (FBI) is. Hangsúlyozta továbbá, hogy hazája teljes mértékben elkötelezett az országon belüli és a határain átnyúló bűnözés felszámolása mellett. Az évtizedek óta tartó drogellenes műveletek ellenére a latin-amerikai ország továbbra is a világ egyik legnagyobb kokaintermelőjének számít. Az Egyesült Államok kormányzatának adatai szerint míg 2018-ban 208 ezer hektárnyi kokainültetvény volt Kolumbiában, ez a szám 2019-ben 212 ezer hektárra nőtt. A bogotái kormány és a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) 2016-os békemegállapodása óta kisebb bűnszervezetek szivárogtak be az egykori gerillaszervezet területére, hogy ott átvegyék az illegális üzleti tevékenységet.