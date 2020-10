Orbán Viktor: Egy új világ kezdődik

A miniszterelnök közölte, hogy nem lesznek újabb szigorítások, de hétfőtől már büntetni fog a rendőrség. A koronavírus elleni vakcina december végén, januárban érkezik, a nagy tömegek áprilisban juthatnak hozzá. Orbán Viktor szerint addig kell kitartani.

Csütörtökön az EU 27 miniszterelnöke megbeszélést tartott a koronavírusjárványról. Nálunk a helyzet még istenes – felelte Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban arra a kérdésre, hogy amikor a környező országokban mindenhol szigorítanak, nálunk milyen szigorításra lehet számítani.. Hozzátette, hogy a nálunk gazdagabb országokban – Belgiumban, Hollandiában – sokkal rosszabb a helyzet. – Ez most nem az utazás ideje – állapította meg. Ő annak a híve, hogy „üssünk le néhány szabályt”, és azokat tartsuk be. Hozzátette, hogy nem a szabályokat kell szaporítani, hanem a meglévőket betartani.



– Én abban látom a kulcsot, hogy a maszkviselést be kell tartani – közölte.

Szerinte a szakemberek, a hatóságok sokáig voltak megértőek, de az emelkedő fertőzésszámok miatt mostanra már mindenkinek hozzá kellett szoknia a helyzethez.

– Egy új világ kezdődik. Eddig az volt, hogy a rendőr segít, mostantól büntetni kell – mondta.

Úgy vélekedett, hogy a védekezés közös felelősség, mindenkinek van benne felelőssége. Aki nem hord maszkot, az felelőtlen, és veszélybe sodor mindenkit, akivel találkozik. A rendőrnek hétfőtől joga van bezáratni a szórakozóhelyeket, iskolákat, boltokat, rendezvényeket, ha nem tartják be a szabályokat.

– A helyzet súlyosabb lesz, és az kevés, amit eddig mutattunk – jegyezte meg.

Orbán Viktor szerint az egészségügyi rendszer bírni fogja a terhelést, és a kórházi ágyakat tekintve a harmadik legnagyobb tartalékkal rendelkezünk az EU-ban, lélegeztetőgépeket tekintve pedig az első helyen állunk. Elegendő lesz-e az influenza elleni vakcina? Jelenleg 1,8 millió ember oltásához elegendő anyag áll most rendelkezésre, de rendeltek még 300 ezret, és egy pilisvörösvári gyárban előállítanak, illetve Debrecenben építenek egy gyárat, ami szintén oltóanyagot állít majd elő. Az orvosok is bírni fogják? – Egy egész ország bízik most bennük, és az ő kezükben van az életünk. Szerintem remekül küzdenek – felelte. Úgy látja, hogy mindenki fáradt, sokakat kellett átvezényelni, nem örül ennek senki, ez olyan, mint a katonaság, de ha baj van, akkor nincs apelláta, mindenki teszi a dolgát. Elmondta, hogy számítások szerint december-január táján érkezhet a koronavírus elleni vakcina.

A krónikus betegeket és a leginkább veszélyeztetetteket már januárban be tudják oltani, a nagy tömeget pedig április táján, vagyis addig kell kitartani, akkor csökken majd a terhelés.

A kormány kiküldte az embereit Kínába és Oroszországba tárgyalni a vakcináról, ezért lehetséges, hogy tavaszra két-három vakcinából választhatunk, ha nem is korlátlan mennyiségben. Úgy fogalmazott, hogy

áprilisban nagy valószínűséggel győzelmet hirdethetünk a járvány ellen.

Az orvosi béremelésről szóló törvényről elmondta, hogy a Magyar Orvosi Kamarával jó a kormányzat kapcsolata, és nekik is sok igazságuk van. A részletszabályokon most dolgoznak, de szerinte a viták ésszerű mederben zajlanak. Érdeklődésre közölte, hogy az otthonteremtési csomag finanszírozásához Varga Mihály pénzügyminiszternek csodát kell tennie. Látja a foglalkoztatási adatokat, szerinte a növekedés el fog indulni, de nem lesz könnyű.

– Mégis mikor, ha nem most kellett megcsinálni például az egészségügyi béremelést? – indokolta a támogatási rendszert.

Beszélt arról, hogy a család mindennek az alapja, ehhez pedig a családokat támogatni kell, amit a pénzügyminiszter meg fog oldani. A csütörtöki nizzai késes támadásról elmondta, hogy magyarként van tapasztalatunk a muszlim világról, ismerjük és tiszteljük, ott, ahol való, a saját helyén.

– Ha egyszer beengeded „őket”, együtt kell „velük” élned. Ha nem akarsz „velük” együtt élni, nem szabad beengedni „őket” – közölte, hozzátéve, hogy ha beengedjük őket, akkor a nizzai eset elkerülhetetlen lesz.

Matteo Salvinire, a volt olasz kormányfőre fantasztikus emberként utalt, akit ennek ellenére leváltottak. Orbán Viktor álláspontja szerint nekünk keménykezű miniszterelnökök és belügyminiszterek kellenek. Azt mondta, a nizzai merénylet miatt fel van dúlva. Korábban volt egy biztonságos kontinensünk, de ezt odadobták. Szerinte érdekes kérdés, hogy a szólásszabadság határai hol vannak, de a gúnyolódás nem magyarázat arra, hogy a velünk szemben gúnyolódót megöljük, és hogy ártatlan embereknek valaki egy templomban elvegye az életét. Ezt nem szabad megérteni, mert emberi életről van szó.

– Nem veheted el a másik ember életét. Leszámítva akkor, ha megtámad – mondta.

Október 31-én lesz a reformáció emléknapja. Arra a kérdésre, hogy ünnepel-e a miniszterelnök, azt felelte, hogy Budapest mellett egy református templomot szentelnek. Arról beszélt, hogy az eklézsiát folyamatosan reformálni kell, mert mindig vannak bajok, mindig van arra lehetőség, hogy jobban teljesítsünk. A református egyház szerinte ezt a lelki hozzájárulást mindig megadta a magyar kultúrának.