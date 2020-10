Átlépte a 45 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Nemzetközi sajtószemle, 2020. október 30.

A tekintélyes hetilap is Biden mellett teszi le a garast a keddi választás előtt, mert úgy ítéli meg, hogy Trump megszentségtelenített minden értéket, amitől Amerika világítótorony a világban. És az ország csak még szomorúbb és megosztottabb lett az utóbbi 4 esztendőben. A Covid-19-re eddig már csaknem negyedmillióan mentek rá, miközben zajlik a civakodás, a felelősség áthárítása, özönlenek a hazugságok. Ez nagyrészt az elnök bűne, és ha újjáválasztanák, az áldást jelentene mindarra, amit eddig művelt. A demokrata kihívó nem jelent csodaszert, ami megoldást nyújtana az USA bajára. De jó ember, aki révén a kiszámíthatóság és a jó modor ismét beköltözne a Fehér Házba. Megvan benne a képesség, hogy hozzákezdjen az ország egységének helyreállításához. Vetélytársa, akit az elemzés csak Donald királynak nevez, fájdalmasan megbukott az amerikai értékek védelmezőjeként, a nemzet lelkiismereteként és az Egyesült Államok világpolitikai hangjaként. De ha nincs a ragály, így is nyerhetett volna, mert jól alakult a gazdaság és a bevándorlás korlátozásával megadta a szavazóknak, amit azok akartak. Akadtak a külpolitikában is eredményei. Ám a mérlegében rengeteg a negatív tényező. De a legfőbb gond vele az, hogy átgázolt az amerikai értékeken. Ily módon hihetetlen módon ártott az ország demokratikus kultúrájának. Bevitte az Ovális irodába a pártos, törzsi politizálást. Meg sem próbálta, hogy képviselje a többséget, amely nem rá voksolt 2016-ban. Nem igyekezett orvosolni a faji ellentéteket. De még ennél is súlyosabb, hogy megveti az igazságot. Nem lehet semmit sem elhinni abból, amit mond. Márpedig az elfogultság és a hazugság aláássa a normákat és az intézményeket. Ez pedig megviselte a fékeket és ellensúlyokat, de a politikát is. Példa rá megint csak a koronavírus elpuskázott visszaszorítása. Ezzel szemben Biden alkalmas, hogy jóvátegye az elmúlt négy év pusztításainak legalább egy részét. Persze ez nem vonatkozik az évtizedek óta fokozódó belső ellenségességre, de az ország megkezdheti az útépítést a megbékélés felé. A politikus hallgat a szakértőkre, a nemzetközi együttműködés híve. De a nagy demokrata győzelem hasznára válna a republikánusoknak is, mert szoros eredmény esetén hajlanának az ország még nagyobb megosztására. Amerika sorsdöntő választás előtt áll. A tét az, milyen lesz a demokrácia. Az egyik ösvény a civakodó, személyi uralomhoz vezet, egy olyan elnökkel, aki gúnyt űz a tisztességből és az igazságból. A másik olyan értékek felé mutat, amik példaképpé tették az Egyesült Államokat a világ számára. Ha marad Trump, aki idáig csak rombolt, az felerősítené a legrosszabb ösztöneit. Biden viszont mindenben az ellenpontja. Nem biztos, hogy sikerül valóra váltania, amit ígér, de azzal lépne be a Fehér Házba, ami a legdrágább ajándék a demokráciák számára: a megújulással.

Ha Biden bizonyul jobbnak négy nap múlva a választáson, akkor az egyik első teendőjeként véget kell vetnie egyes külföldi vezetők kisded játékainak az amerikai politikában. Így foglal állást a pártokon felülálló new yorki agytröszt, a The Century két vezető munkatársa. Tehát a republikánus jelöltnek vissza kell tuszkolnia a szellemet a palackba, mert egyes körök az utóbbi években megpróbálták egymás ellen kijátszani az amerikai pártokat, illetve igyekeztek egymás ellen fordítani magas rangú személyiségeket. Márpedig a diplomácia a kormányok dolga, nem múlhat a hatalmasságok személyes megállapodásán. Az izraeli kormányfő és más közel-keleti politikusok igencsak meglovagolták a személyes kapcsolataikat az USA-ban és ebben elsősorban az elnökre, illetve annak családjára építettek. Ami persze nem meglepetés egy sor arcátlanul tekintélyelvű vezető részéről, ám ez rövidtávon busásan megtérült a baráti autokraták számára. De ugyanezt a módszert alkalmazta az elnök veje is a Közel-Keleten. Mások, mint Orbán, Bolsonaro és a Fülöp-szigetek elnöke figyelték a dolgokat és Trump csodálóiként szintén a tengerentúli erősembert cserkészték be, hogy előnyökhöz jussanak. A kormányzat nem volt olyan fontos számukra. Úgyhogy ha most Biden lesz a befutó, akkor egy sor olyan partnerrel találja szembe magát, akinek gyorsan és határozottan le kell törnie a szarvát, mert azok hozzászoktak Washingtonban a személyes-pártos stílushoz. Sok eszköze persze nincs hozzá, de az amerikai Külügy nyíltan megnevezheti azokat az országokat, amelyek megszegik a diplomáciai normákat. Mindazonáltal a legproblémásabb vezetők most joggal félnek attól, hogy búcsút inthetnek a kivételezett kapcsolatnak. Ideértve, hogy Orbán Viktor, a legdiktatórikusabb európai államférfi elveszti az USA támogatását az „ütődött libernyákok” elleni kampányban. Az új elnöknek természetesen rendet kell tennie saját országa háza táján is, hiszen nagyon sok amerikai politikus és érdekcsoport ténykedik más hatalmak kijárójaként, függetlenül az Egyesült Államok nemzeti érdekeitől. És a tengerentúlon már 2016 előtt is sok mindenben a pártok törekvéseit tükröző döntések születtek. Amit azután csak tetézett, hogy Trump mindebbe belevitte a személyes-üzleti indítékait. Amerika azonban csak biztonságosabb lesz, ha az USA visszatér ahhoz az elvhez, hogy a külpolitika nem függhet attól, hogy éppen ki az elnök.