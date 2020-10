Nem a tervek szerint landolt a Rosetta-misszió, de így is 4,5 milliárd éves vízjeget talált

A mediterrán bodorrózsa (Cistus creticus) kivonat gátolja a koronavírus szaporodását szövettenyészeteken, pozitív irányban befolyásolja a vírusfertőzés által okozott kóros immunológiai reakciókat is – derítette ki egy magyar kutatócsoport.

Mivel az új koronavírus világszerte már több, mint 43,5 millió embert fertőzött meg és több mint 1 millió halálesetet okozott, a világjárvány elleni küzdelemben jelentős előrelépésnek számít a felismerés: Európában honos gyógynövények egyedi kombinációja jelentős vírusellenes hatásokkal bír. A CMC Déli Klinika, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Országos Korányi Intézettel közös kutatócsoportja dr. Jankovics István virológus és klinikai mikrobiológus vezetésével kimutatta, a vírusszaporodás vizsgálatához elterjedten használt szövettenyészeten a Cistus creticus, vagyis a mediterrán bodorrózsa semlegesíti/elpusztítja az új koronavírust, illetve jelentősen gátolja a szaporodását – olvasható a lapunkhoz eljuttatott közleményben. „Az elért eredmények alapján feltételezhető, hogy a bodorrózsa-kivonat képes lesz meggátolni a vírusszaporodást, és így megelőzi a fertőzést az emlősök légző-rendszeri nyálkahártyáján is” – mondta Jankovics István. A kutatók igazolták azt is, hogy a növény nemcsak gátolja a vírusok növekedését, hanem egyben irányítja a vírusfertőzés által okozott kóros immunológiai reakciókat is, így csökkenti a betegség megnyilvánulási súlyosságát. „A SARS, MERS és madárinfluenza esetében a bodorrózsa-kivonat irányítja az úgynevezett citokin vihart, tehát egy súlyos immunreakciót, amely során a megtámadott emberi szervezet immunsejteket és proteineket termel, melyek más szerveket károsíthatnak. Egyes szakemberek szerint éppen ez az immunreakció lehet a fiatal COVID-19 betegek halálának az okozója” – fejti ki Jankovics István. Dr. Balázs Anna, a klinika vezérigazgatója jelezte: az eddigi kutatási eredmények alapján a Cistus creticusban található speciális hatóanyag koncentrált formában tartalmaz úgynevezett polifenolokat, amelyek az új koronavírus semlegesítése mellett gátolják más vírusok felszínén lévő fehérjéket is, így a vírusok nem tudnak bejutni a sejtekbe és szaporodni. Ezzel megakadályozza az influenza kialakulását, de szignifikánsan csökkentik a felső légúti fertőzések tüneteit is. A magas koncentrációjú polifenol tartalomnak köszönhetően jelentős antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatásuk is van és így támogatják a szervezet védekezőképességét, a fertőzésekkel szembeni ellenállóképességét, valamint nemcsak vírus- hanem baktérium ellenes hatással is rendelkeznek. „Mivel a Cistus creticus nemcsak a légúti vírusok, baktériumok bejutását és növekedését gátolja, hanem pozitív irányban befolyásolja az immunológiai reakciókat és természetes gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, több fontos támadáspont gátlásával segíti az új koronavírus, az influenza és más légúti fertőzések kialakulásának a megelőzését illetve a tünetek súlyosságának a csökkentését” – hangsúlyozta az orvos-igazgató. A bodorrózsa hatását más gyógynövénykivonatok tovább növelhetik. A hatásossági és toxicitási vizsgálatok megrendelője a Fytofontana Kft. volt, amely nemcsak a tiszta bodorrózsa-kivonatot vizsgáltatta, hanem a bodorrózsa alapú oldat és az orvosi zsálya, bíbor kasvirág (echinacea pupurea), acerolok és citrusz bioflavonoidok keverékét is, amit évek óta sikeresen forgalmaz. „A bodorrózsa a terápiás alkalmazáson túl lehetővé teszi a rizikócsoportoknál való profilaktikus alkalmazást is. Ezen túlmenően az is fontos, hogy a kórokozóra gyakorolt közvetlen hatása nem vezet a vírus elleni készítményekkel szembeni rezisztenciához” – mondta Michlo András, a svájci Herb-Pharma cég képviselője.