Hatmilliós büntetést kapott a Ferencváros

Bodrogi László után Valter Attila második magyarként vehetett részt háromhetes kerékpárversenyen, összetettben pedig a 27. helyen zárt a Giro d’Italián. „Két részre tudom most már osztani a karrierem, van minden más és ez a háromhetes. Nem tudom hasonlítani semmi máshoz. Erre én is leginkább a harmadik héten jöttem rá, testben és fejben egészen új szint. Élveztem, rengeteget tanultam, büszkén jöttem haza. Nincs bennem hiányérzet: az már fél siker, hogy az ember tudja, mit hogyan kell majd másképp csinálni” – kezdett bele az összefoglalásba a 22 esztendős fiatal online sajtótájékoztatóján, aki lapunk kérdésére elmondta, konkrétan milyen tapasztalatokkal gazdagodott. „Tanultam arról, a szervezetem, hogy viselkedik egy háromhetesen. Fejlődtem a mezőnyben tekerésben, javult az önbizalmam, úgy érzem az erőm kifejezetten jó volt, de sokkal hatékonyabban is lehetett volna használni. A következő versenyeken sem fogok még mindig mindent jól csinálni, de biztos vagyok benne, hogy pár éven belül a lehető legjobb lesz az energiagazdálkodásom.” Az elmúlt két évben alig ismert, fiatal kerékpárosok elkezdtek nagy versenyeken jó eredményeket elérni, háromhetes viadalokat nyerni – megkérdeztük, mi lehet ennek az oka. „Ez a generáció sokkal nyitottabb, lazább, egy mai húszéves el tudja képzelni magáról, hogy ő a legjobb. Ez fejben dől el. Régen az is nagy dolog volt, hogy valaki az én koromban elindul egy Grand Touron, most már ez nem rendkívüli, velem egyidős srác negyedik lett az összetettben. Ez motivál engem is, de kicsit ki is borít, hogy milyen jól fejlődök, más mégis fényévekkel előttem jár. Mindenesetre a gödöllői dombságról, a csömöri havasokról is el lehet jutni a Giróig. Aki elkerüli a kifogásokat, az eljut a céljáig” – adott tanácsot a jövő generációjának Valter, aki érdeklődésünkre a sportág tisztulásáról is szót ejtett. „Egy srácot tiltottak el, őt nem értem. Az utolsó helyen kullogott, valami olyan szerrel bukott le, ami nem ért semmit. Örülök, hogy ritkábban hallani ilyen híreket – jelentette ki Valter, aki a magyar sportoló, aki másodikként záró Jai Hindley-ről és a rózsaszíntrikós Tao Geoghegan Hartról (a Giro győztese - a szerk.) sem tudja elképzelni, hogy doppingolnának. – A 20. szakaszon adtak nekem másfél percet, könnyen el tudom képzelni, hogy ennyivel erősebbek voltak nálam. Nem lehetetlen az elejébe kerülni, ha netalán sosem tudnék a rózsaszínért harcolni, azt betudnám annak, hogy okosabban versenyeznek vagy tehetségesebbek nálam.” Valter a tervek szerint jövő héten utazik Franciaországba, hogy új csapatával, az FDJ-vel ismerkedjen. Decemberben lesz egy közös edzőtábor, majd januárban a hegyimenőkkel Tenerifén folytatja a felkészülést.