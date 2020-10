Székelyföldön terjeszkedne a Mi Hazánk

Sem hátországa, sem sajtója nincs a Mi Hazánknak Erdélyben. Próbálkozásuk, esetleges megjelenésük azonban újabb muníciót adhat a román szélsőséges mozgalmaknak.

Szimpatizáns találkozót hirdetett meg a Mi Hazánk Mozgalom szombatra Csíkszeredában. Miközben Romániában tombol a koronavírus járvány, és ezúttal inkább az erdélyi megyékben tragikus a helyzet, a Hargita megyei és csíkszeredai hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy november elsején is lehetőleg minél kevesebben látogassanak ki a temetőkbe, a magyarországi párt az egyik népszerű csíkszeredai pub és pizzázó épületébe hívja találkozóra a helyeket. A mozgalom honlapján ugyan nyoma sincs a rendezvénynek, mint ahogy a magyar kormányközeli vállalkozások és alapítványok által tucatra felvásárolt, vagy az RMDSZ támogatásával működő erdélyi médiában sem, a közösségi médiában az inkább blognak, mintsem hírportálnak nevezhető Székely Szó – A Székely Hírportálon megjelent felhívás nyilvánosságot kapott. A Mi Hazánk Mozgalom külhoni szervezője, Komlódi Lóránd a portálnak nyilatkozva egyértelművé tette, hogy bár a csíkszeredai az első ilyen találkozó, a párt terjeszkedni szeretne Erdélyben is. Ott alapszervezeteket kíván létrehozni azzal a céllal, hogy „minél több helyről jusson el a székelyek hangja az országházba”. Komlódi azt hangsúlyozta, hogy nem a voksokra hajtanak, bár ennek ellentmond az, hogy az országgyűlésben szeretnék képviselni a régió lakosságát. Úgy fogalmazott „A Mi Hazánk akkor is segíteni fogja az erdélyi magyarságot hogyha (ne adj Isten) nem szavaz Erdélyből senki ránk!”. Azt is elmondta, hogy a pártja az erdélyi magyarságra úgy tekint, „mint rabigában vergődő testvéreink”-re. A Mi Hazánk előtt a kezdetekben a Jobbik is próbálkozott az erdélyi, de főképp a székelyföldi terjeszkedéssel, de eredménytelenül. Orbán Viktor és a Fidesz népszerűsége oly magas a Székelyföldön, hogy azzal egyetlen magyar párt, sőt, már az RMDSZ sem tud szembeszállni. Utoljára a Markó Béla vezette szervezet (illetve 2012-ben a már Kelemen Hunor által elnökölt, de a Fidesszel még békét nem kötő RMDSZ) tudott nyerni a Fidesz klónpártokkal szemben, a 2014 végén történt nagy összeborulás óta azonban már az RMDSZ összes kampányában kötelező módon megjelenik Orbán Viktor és kormánya prominenseinek támogatása. A Fidesszel és a Jobbikkal egykoron egyaránt jó viszonyt ápoló Tőkés László- és Szász Jenő-féle pártok mára gyakorlatilag megszűntek miután az Orbán-kormány kivonult mögülük, így sem hátországa, sem sajtója nincs a Mi Hazánknak Erdélyben. Próbálkozásuk, esetleges megjelenésük azonban újabb muníciót adhat a román szélsőséges mozgalmaknak.